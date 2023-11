39.000 punti! Ecco come appare la TOP-10

Buonanotte Los Angeles Lakers. La squadra di Darvin Ham ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva e un biglietto per qualificarsi per il turno successivo dell’NBA In-Season Tournament, e ha osservato come la sua stella, LeBron James, ha superato un altro di quegli ostacoli che sembravano impossibili. Ha 39.000 punti nella NBA.

L’esperto giocatore, quattro volte campione della competizione, ha raggiunto 17 punti, 9 assist e 7 rimbalzi per condurre la sua squadra alla vittoria, nella quale Anthony Davis è stato il più prominente. A 38 anni, un mese prima dei 39, e immerso nella sua 21esima stagione, LeBron continua a segnare punti come mai prima nella storia. Più di due decenni dopo essere arrivato in lizza, all’inizio della stagione aveva segnato una media di 25,7 punti a notte.

Il canestro con cui LeBron James ha raggiunto i 39mila punti! 👑 La leggenda 👑 – GIGANTES del Basket (@GIGANTESbasket) 22 novembre 2023

E aggiunge: “I miei compagni e gli allenatori mi hanno fatto i complimenti, ma non ho avuto la possibilità di capire cosa significhi veramente (39.000 punti). Ci sono stati molti grandi giocatori che sono stati in questo campionato dall’inizio dei tempi, molti grandi marcatori… Riuscire a fare qualcosa per primi, qualunque esso sia, penso sia sempre fantastico. “È un momento pazzesco, questo è certo”, ha detto LeBron dopo la partita.

Ecco l’elenco dei marcatori:

LeBron James: 39.012 punti

Kareem Abdul-Jabbar: 38.387 punti

Karl Malone: ​​36.928 punti

Kobe Bryant: 33.643 punti

Michael Jordan: 32.292 punti

Dirk Nowitzki: 31.560 punti

Wilt Chamberlain: 31.419 punti

Shaquille O’Neal: 28.596 punti

Carmelo Antonio: 28.289 punti

Moses Malone: ​​27.409 punti