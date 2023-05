4 fatti sulle galassie che non conosci

The Women's Club Learning Mathematics: uno spazio per la democratizzazione della conoscenza

L’agenzia spaziale americana fa un’altra nota. Anche se la collisione fosse avvenuta oggi, è possibile che la popolazione mondiale non se ne accorgesse. la ragione? Le galassie sono così grandi e massicce che, anche se si scontrassero, IL pianeti Di solito non si avvicinano alla collisione spiega la Nasa.

“A volte le galassie si avvicinano troppo e si scontrano tra loro. Nostro via Lattea Un giorno ti scontrerai con Andromeda, il nostro vicino più prossimo nella galassia . Ma ciò non accadrà per circa cinque miliardi di anni”, afferma la NASA.

Tuttavia, l’importo esatto non è stato ancora determinato. Gli scienziati stimano che questa cifra Potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari .

La NASA ha riferito che per 12 giorni il telescopio Hubble ha scattato foto di una piccola parte dello spazio e Si trovano 10.000 galassie di tutte le dimensioni, forme e colori.

Tuttavia, gli scienziati hanno già rivelato alcuni fatti sorprendenti sullo spazio. Scoprine quattro in questo articolo di National Geographic:

L’agenzia spaziale statunitense NASA definisce il concetto galassia Come “ Un’enorme raccolta di gas e polvere, miliardi di stelle e sistemi solari Ma data l’ampiezza di essendo La scienza non ha ancora trovato tutte le risposte.

Sia nella ricerca scientifica che nei film e nelle serie di fantascienza, le galassie hanno sempre catturato l’attenzione umana. domande come “ Quante galassie ci sono ?” Anche “ C’è vita nelle galassie lontane ? sono alcune delle domande che di solito vengono poste quando si affronta l’argomento.

Il nome “Via Lattea” non è casuale. Dal punto di vista degli esseri umani sulla Terra, il via Lattea Sembra una morbida striscia di luce lattiginosa (cioè come il latte) che si spargeva nel cielo.

Questa caratteristica, secondo la NASA, è il motivo per cui la galassia prende il nome. Dove sono i pianeti Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, che compongono il sistema solare.

Secondo la NASA, la maggior parte delle grandi galassie contiene buchi neri centinaia di migliaia e persino miliardi di volte più massicci del Sole.

C’è un buco nero del peso di 4 milioni di soli al centro della nostra galassia, la Via Lattea. È possibile che i buchi neri siano sorti prima e le galassie siano cresciute intorno a loro. O forse le galassie sono nate per prime e piccoli buchi neri si sono fusi al loro interno nutrendosi di gas, polvere e stelle, diventando infine i mostri che sono oggi».

Nel 2022 è stata rilasciata la prima immagine del buco nero situato al centro della galassia della Via Latteacome puoi vedere in questo rapporto da National Geographicè stato pubblicato il 12 maggio dello stesso anno.