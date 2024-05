4 tecniche per migliorare il servizio al cliente

L’uso di chatbot, CRM e altri strumenti tecnologici sta diventando sempre più importante per ottimizzare le operazioni, migliorare la personalizzazione e arricchire la reputazione del marchio.

È stata annunciata la prossima edizione di Hot Sale in cui le aziende cercheranno un’opportunità unica per far crescere il proprio business, in cui il servizio al cliente gioca un ruolo essenziale.

Da lunedì prossimo 13 maggio a mercoledì 15 maggio Spettacolo bollente Arriva in Argentina e con esso l’opportunità perfetta per le aziende di aumentare le proprie vendite e fidelizzare i clienti.

Quest’anno l’evento che ho organizzato Camera di commercio elettronico argentinaPunta a superare nel 2023 i numeri di 2,8 milioni di utenti sul sito ufficiale, 7,2 milioni di articoli venduti e fino a 90 miliardi di fatture.

Con questo in mente, sempre più aziende stanno lavorando per fornire ai clienti un servizio e una competenza di alta qualità, con l’obiettivo di fidelizzare il maggior numero possibile di acquirenti in questo momento.

Le vendite a caldo hanno una storia unica nell’e-commerce, quindi la tecnologia diventa uno strumento essenziale per migliorare le operazioni e migliorare il contatto con i clienti. “Varie tecnologie possono essere utilizzate per migliorare il contatto con i clienti durante le vendite a caldo, tra cui chatbot intelligenti, sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), piattaforme di servizio clienti multicanale e analisi dei dati per personalizzare l’esperienza dell’utente. Questi strumenti non solo velocizzano la comunicazione con i clienti, ma ci permettono anche di fornire risposte rapide e personalizzate, aumentando così la soddisfazione del cliente. Ha sottolineato Laura FabbroCMO presso Kenwin, azienda leader nel settore dell’esperienza del cliente. READ Rupert Murdoch lascia la fusione di News Corp e Fox