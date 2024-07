40 anni dopo, Windows aggiungerà un controllo ortografico al Blocco note

La popolare app aggiunge funzionalità che milioni di utenti utilizzano su altre piattaforme e software

Screenshot del Blocco note in Windows 11

È vero che questa app è un punto fermo del sistema operativo Microsoft, anche se ti abbiamo mostrato le 10 migliori alternative al Blocco note di Windows e alcune delle migliori app e software per prendere bellissimi appunti su tablet e computer. E ora, finalmente, vi parliamo di… Taccuino di nuova generazione.

È richiesto l’aggiornamento del Blocco note

esattamente come The Verge punta dal centrodopo più di 40 anni Microsoft Inserisci questo Programma di editing di testiancora in generale 1983Sembra che l’azienda di Redmond si stia già attivando su questo tema per aggiornarlo ad una versione più al passo con i tempi attuali.

scorso 21 Marzoha scritto Dave Grochocki Blog di Windows quello Correttore ortografico Inizierà ad arrivare a Windows Insider il Versione del Blocco note 11.2402.22.0. L’articolo spiegava che la richiesta avrebbe eventualmente incluso la possibilità di correggere le parole scritte male, fornendo anche le opportune correzioni.

Non solo verrà aggiunta la possibilità di correggere gli errori di ortografia in questo modo; Verrà aggiunta la correzione automatica, che “risolverà facilmente gli errori di battitura più comuni durante la digitazione”. L’informazione spiega anche che per correggere un errore è sufficiente cliccarci sopra e scegliere l’opzione suggerita oppure premere la combinazione di tasti Maiusc+F10 tramite la tastiera.

Dal momento che non possiamo aspettare in nessun altro modo, Ci sarà la possibilità di ignorare le correzioni o aggiungerle al dizionarioin modo che la prossima volta che apparirà non venga contrassegnato come tale, ma piuttosto integrato nel nostro flusso di lavoro senza disturbarci.

IL Correzione grammaticaleA proposito, lo avrai Supporta più lingue E lo sarà Abilitato per impostazione predefinita su alcuni tipi di documenti E disabilitalo in altri, come i file di codice. Inoltre, alcuni tipi di file possono essere abilitati o disabilitati nel menu delle impostazioni dell’applicazione. A poco a poco, Blocco note viene aggiornato per adattarsi ai tempi attuali.

Nel Negli ultimi anniQuesto richiedere Da Microsoft Acquisito diverse funzioniCompreso Numero di caratteriincludere o contenere il Modalità scuraIL CigliaIntegrazione con copilota Tra questi c’è l’A “fidget spinner” Integrato come un “uovo di Pasqua”. Perché provarlo? Apri l’app in Windows e prova a fare clic e a spostare l’ingranaggio in alto a destra. Curioso, vero?

Puoi seguire Tecno urbana In Facebook, WhatsApp, Twitter (X) O consultazione Il nostro canale su Telegram Per restare sempre aggiornato sulle ultime novità tecnologiche.