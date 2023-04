41 nuove immagini di Zelda Tears of the Kingdom sono destinate a cadere preda dell’hype

Decine di immagini HD tratte dal gioco con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom per farti vedere com’è veramente.

Senza dubbio, è stata questa settimana Scopri cosa ha da offrire il nuovo Zelda Con il gameplay di 10 minuti pubblicato da Nintendo. Una rapida occhiata alle nuove abilità di Link che hanno funzionato per vedere più di Hyrule in cielo e verificare la flessibilità che verrà offerta al giocatore è una buona iniezione di clamore che vogliamo porre fine 41 foto ad alta risoluzione di Zelda strappa il regno. Galleria fotografica con il gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Successivamente, ti lasciamo con questo Galleria completa di immagini tratte dal gioco A La leggenda di zelda strappa il regno. Come potete vedere, la sua qualità è molto superiore a quella mostrata nel gameplay pubblicato su YouTube questa settimana, che apprezza meglio il grado di dettaglio della terra e del cielo di Hyrule, così come Link e i suoi nuovi nemici. Esplorazione e combattimento Collegamento di equitazione e immersioni da a Isola paradisiaca o addirittura combattere golem In Lacrime del Regno. pagando! rinculo vuoi vederlo abilità di rimbalzo Al lavoro? Qui hai diverse foto in massima qualità per vedere come funziona questo meccanismo che sembra essere preso da Principio: Mescolare potenziale Mescolare A Zelda strappa il regno È enorme. È stata una delle grandi scoperte per il nuovo gioco, anche se Nintendo sapeva di questa capacità un paio di anni fa e noi non ce ne rendevamo conto. Sei un fan di Palopiedra, preferisci la forcella lunga o preferisci le freccette telecomandate? READ F-Zero X (N64) arriva su Nintendo Switch Online: data confermata estremista La bravura che più ce lo ricorda Banjo-Kazooie: trapani e strumenti è un altro metodo con potenzialità quasi illimitate. IL collegamento eccellente Ci permetterà di fare di tutto per spostarci a Hyrule via terra, mare e aria, ed è anche un ottimo cenno agli originali di Nintendo! Perdere Link può fare anche fuorigioco, sebbene non indichi specificamente cosa fa il medico. Con questa abilità, cercheremo tutte le caverne possibili quando piove a Hyrule, ma non esattamente dove rifugiarci. la salita finirà, È ora di attraversare la Terra! La leggenda di Zelda: Kingdom’s Tears Sarà in vendita dopo 12 maggio. Siete pronti a tornare in una Hyrule leggermente diversa? Sei pronto a far emergere il tuo lato più creativo con i nuovi poteri di Link? Cerchi Zelda Tears of the Kingdom OLED Switch al miglior prezzo? Ti mostriamo dove puoi prenotarlo a un prezzo inferiore. Sito ufficiale di Zelda Tears of the Kingdom

