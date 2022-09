459 emigranti della Ocean Viking sbarcheranno a Taranto, in Italia

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 settembre 2022 – 07:32

Roma, 3 set. (EFE) .- Le autorità italiane hanno messo in quarantena il porto di Taranto in Puglia, nel sud del Paese, lasciando 459 persone in attesa per otto giorni dall’Ong Ocean Viking, SOS Mediterranean. Risposta dopo la ripresa nel Mediterraneo centrale.

“Le autorità italiane hanno finalmente designato Taranto come luogo di sicurezza per 459 migranti sul mare Viking. Dopo 10 soccorsi, 8 giorni di attesa, condizioni mediche elevate, condizioni di vita estreme a bordo, il diritto dei migranti sarà presto rispettato. . I sopravvissuti devono sbarcare”, ha scritto la Ong sui suoi social network.

La ONG ha esortato venerdì le autorità a fornire urgentemente un porto a causa delle terribili condizioni a bordo e ha assicurato che l’equipaggio a bordo è stato “sopraffatto” dall’alto numero di casi medici: esaurimento, disidratazione, infezioni della pelle, ferite non trattate e altro. Malattie croniche.

In questi giorni tre donne incinte hanno dovuto essere evacuate insieme ad alcuni loro parenti.

Anche la nave Geo Parents di Medici Senza Frontiere (MSF) attende da più di una settimana un porto per sbarcare 267 migranti, tra cui 62 minori, salvati lo scorso fine settimana.

“Tra coloro che aspettano con ansia di sbarcare c’è Omar, 10 anni, che ha viaggiato da solo dal Camerun. È stato soccorso dopo 6 mesi in condizioni disumane in Libia e circa 2 giorni in mare. Non possiamo più aspettare per lui e per tutti gli altri”. MSF ha detto sui suoi social media.

L’Ong ha condannato la mancata reazione dei Paesi vicini: “Finora sono state inviate 4 richieste di porti a Malta e 3 all’Italia senza alcuna risposta. Questi ritardi stanno causando grande dolore e sofferenza ai sopravvissuti. Una risposta va data”. Positivo il prima possibile.

Finora quest’anno sono 58.451 le coste italiane, rispetto alle 39.478 dello stesso periodo del 2021, secondo i dati aggiornati del Viminale. EFE

ccg/mg

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE è espressamente vietata senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA.