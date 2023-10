48 ore dall’inizio della festa MMO-JRPG più incredibile che ci sia. Il Final Fantasy XIV Fan Fest chiarisce che Square Enix deve alla sua comunità: Final Fantasy XVI

Ho potuto partecipare al più grande evento di giochi di ruolo online ed è stata un’esperienza unica

Da quando ho iniziato a giocare Final Fantasy XIV Ripensando al 2017, una cosa mi è diventata chiara: la squadra di Naoki Yoshida conosce l’importanza dei suoi giocatori. Lo scorso fine settimana ho avuto l’opportunità di farlo Partecipa al London Fan Fest 2023, Una due giorni di esposizione interamente dedicata all’MMO di Square Enix, e dopo averlo vissuto in prima persona, posso solo dire di aver capito Il rapporto è quasi devozione Cosa pensano i fan dei giochi riguardo ai loro sviluppatori.

Questa è stata la mia esperienza al Final Fantasy XIV Fan Fest 2023

Tutto è iniziato sabato 21 ottobre alle 10.00. In una grande conferenza, Naoki Yoshida (o Yoshi-Bi) ci ha raccontato con entusiasmo di più su… Novità in arrivo su Dawntrail L’uscita della nuova espansione del gioco è prevista per il prossimo anno. Con una durata di un’ora e mezza, c’era tempo per vedere Nuovo livello del giocoE i cambiamenti tecnici che ti piaceranno e imparerai di più sul misterioso continente verso il quale partiremo nel 2024, oltre alle novità che non sono ancora apparse quest’anno. Ho già visto mille e una di queste conferenze dal vivo, ma essere lì circondato dai fan con il palco quasi a portata di mano è stata dura. Migliore introduzione Che fine settimana sarà fantastico?

Anche se faceva caldo, questo era solo l’inizio della festa. Suddividendo l’offerta tra diverse attività in loco e interventi degli sviluppatori, c’era un po’ di tutto per tutti. Il primo giorno ha visto lezioni che spaziavano da quelle tecniche – come i grafici che parlavano dei dettagli del titolo – a Intervista di Naoki Yoshida E altri membri del team Square Enix Lo stesso Hironobu Sakaguchiil creatore originale di Fantasia finale Un fan sfegatato di FFXIV.

Un fine settimana ricco di cose da fare

Per quanto riguarda cosa fare lì, le attività, presentate sotto forma di minigiochi, erano le stesse in entrambi i giorni. Adattando diversi aspetti del gioco, ho potuto parteciparvi Sessioni di ripresaPesca, lancio dell’ascia e persino gare di chocobo. L’intero luogo è decorato come se fosse un piccolo diorama delle tre città principali del gioco. La mia attività preferita in assoluto è stata vivere una delle battaglie che non erano ancora arrivate Gioco MMO : Combattimento Asura. Come se da A Cercatore di doveri Problema materiale, il mio gruppo si è unito Con 5 sconosciuti Per poter vedere cosa accadrà al titolo.

Come se tutto ciò non bastasse, la community del titolo ha creato il proprio evento all’interno della sede. Dopo che tutti hanno accettato Porta adesivi per i tuoi personaggi del gioco – come se fossero ambite carte collezionabili – erano occupate da giocatori desiderosi di scambiare le loro carte al London Excel. Guerrieri della Luce E fai amicizia in un modo completamente organico e persino accattivante.

La prima giornata si è conclusa con due esplosioni Il rumore. Il primo era Concerto al pianoforte di Kiko, un pianista giapponese che si è guadagnato l’amore della community coverizzando alcune delle canzoni più popolari dell’MMO. Come sempre, è stata fantastica e il pubblico l’ha elogiata molto. Ma per la stampa le cose non sono finite qui. Dietro le quinte abbiamo potuto andare Conferenza stampa con Yoshi-P Gli abbiamo chiesto del viaggio di Final Fantasy XIV e del suo decimo anniversario Un mondo rinato .

Secondo giorno, ma stesso entusiasmo

Se pensi che il secondo giorno sia stato più debole, tE ti sbagli. Al mattino Yoshida e Sakaguchi si dedicarono Gioca a Final Fantasy XIV con i fan È nella dimostrazione di affetto verso la comunità che ha avuto più che successo. Da questo incontro una cosa mi è chiara: Sakaguchi è un nano formidabile e si rende popolare. Sebbene il primo pannello abbia alzato l’asticella, anche il resto non ha fallito. Con Crystaline Conflict, le scene PvP erano tanto tese quanto impressionanti. Gara di cosplay È stato un vero spasso – ancora una volta – sono rimasto sbalordito dalla mattinata che i fan hanno avuto, e i sondaggi della community sono stati l’antipasto perfetto per un forte sipario.

Lui Concerto primitivoIl set rock dedicato ai brani più forti del titolo è stato una sferzata di energia. Guidato da se stesso Masayoshi Soken, ascoltare molte delle canzoni suonate per migliaia di ore dal vivo è stata un’esperienza irripetibile, soprattutto considerando le loro potenti performance. naturalmente, Non riesco a pensare a un modo migliore Per chiudere un evento come questo.

Trascorrere un fine settimana circondato da Final Fantasy Questa relazione scorre in entrambe le direzioni.. un gruppo Square Enix Gli MMO amano davvero i loro fan, che li hanno salvati dall’estinzione, e puoi farlo in questo tipo di eventi Respira amore Che non ho ancora visto in nessun ambiente di videogiochi.