4K e 2K, HDMI 2.1, DisplayHDR 600 e fino a 165Hz sullo schermo

Numero di utenti di console di gioco che utilizzano monitor di gioco dedicati o Anche televisori appositamente sviluppati continua a salire. Sempre più marchi scommettono su questo tipo di prodotto e l’esempio recente che abbiamo è con un’azienda come ViewSonic Annuncia due schermi focalizzati per le console di prossima generazione.

I nuovi modelli rispondono ai nomi ViewSonic ELITE XG320Q e ELITE XG320U. Gli schermi 4K e 2K mostrano tra le loro caratteristiche specifiche come a Connessione HDMI 2.1 .o supporto o affidabilità NVIDIA G-Sync Display VESA HDR 600.





VisualizzaSonic ELITE XG320Q

Questo è il Viewsonic Elite Xg270q che già conosciamo

In questo caso siamo davanti a uno schermo con uno schermo 32 pollici con risoluzione 2K sul tuo pannello Fast IPS. Il pannello è dotato della tecnologia Quantum Dots, offre una copertura del 99% nella gamma di colori Adobe RGB ed è certificato VESA DisplayHDR 600.

Tra il resto dei servizi, l’azienda ha evidenziato a Frequenza di aggiornamento fino a 165Hz ma anche overclockabile a 175Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms (MPRT). Questo modello è anche compatibile con le tecnologie di miglioramento dell’immagine NVIDIA G-Sync e PureXP Motion Blur Reduction. Sia questo che il modello 4K hanno la certificazione TÜV per migliorare

VisualizzaSonic ELITE XG320U

Con l’ELITE XG320U, siamo di fronte a un modello che sta crescendo attorno a uno schermo in grado di fornire una risoluzione UHD 4K su un pannello IPS diagonale da 32 pollici che, come nel caso precedente, Certificazione sportiva VESA DisplayHDR 600.

Tra le altre caratteristiche, vale la pena notare che offre connettività HDMI 2.1 con un unico cavo, copertura del 99% nella gamma di colori Adobe RGB e che ha Frequenza di aggiornamento di 144Hz, overclockabile a 150Hz. Oltre a un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), questo modello supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e la tecnologia PureXP Motion Blur Reduction.

Quando si tratta di design, Entrambi i modelli sono dotati di illuminazione ambientale a LED RGB Per una migliore integrazione nei giochi, oltre a un supporto per mouse senza cavo o gancio per le cuffie.

Prezzo e disponibilità

L’azienda non ha comunicato un prezzo, ma sappiamo quando arriveranno sul mercato. Sarà anche ViewSonic ELITE XG320Q e ELITE XG320U Disponibile in tutto il mondo nel terzo trimestre del 2021.

Maggiori informazioni | VisualizzaSonic