5 caffè argentini che ti porteranno in giro per il mondo: ho assaggiato il meglio in Italia, Spagna, USA, Francia e Giappone

Il Buenos Aires è una città autonoma Ha diversi luoghi e angoli, che vale la pena visitare; Raggiunge, con la sua architettura coloniale e stili specifici Attirerà l’attenzione dei turisti che visitano per la prima volta.

5 fornai con i migliori croissant di Buenos Aires

10 cose migliori da fare a Buenos Aires senza spendere un centesimo



Ma lo sapevi che non devi viaggiare in paesi e culture diverse? Rogo Strat, ben noto –@lachicadelbrunch-, ha condiviso un video sul suo account Tic Tac Toe “Cafecitos nel mondo in Argentina“, Una guida per conoscere diversi luoghi d’oltremare con la loro cucina tradizionale.

Successivamente, ti diciamo quali sono:

1) Spagna – La Giralda

Se ti piace gustare dei deliziosi suros in stile spagnolo con il cioccolato clou di La Giralda, questo posto fa per te.

Questa caffetteria è una delle più importanti della città di Buenos Aires. Il suo nome si riferisce al famoso campanile, che adorna la sua città di 104 metri Siviglia. Con una sobria fa மற்றும்ade e una porta di accesso a due ante, lascia che le immagini del suo nome da Siviglia siano appese all’interno.

Si trova in Avenida Corrientes 1453, dal 1930. È aperto dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 12:00. . Le prenotazioni vengono effettuate tramite messaggio diretto dal suo account Instagram: lagiralda1453

2) Stati Uniti – Jace American

In questo posto puoi gustare la migliore colazione americana.

“Con prodotti di alta qualità e i nostri consigli di cucina, seguiamo la cucina americana classica e ci concentriamo sulla colazione. Per non parlare dei classici hamburger, hot dog e altro ancora. Mettiamo il meglio in ogni pasto affinché i nostri clienti si sentano a proprio agio ea casa. Tipica caffetteria newyorkese, ma a Buenos Aires“, annuncia The coffee shop sul suo sito web.

Jays American si trova Antonio Peruti 2640, CABA. I loro orari di lavoro lunedì dalle 9 alle 17; dal martedì al venerdì dalle 9 alle 21; Sabato dalle 9:00 alle 17:00 e la domenica dalle 10:00 alle 15:00.

Devi prenotare online per visitare questo posto incredibile: www.jaysamerican.com Oppure, inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected].

3) Italia – CAF LE CARAVELLE

La gastronomia italiana sa come conquistarsi un posto a Buenos Aires.

Miglior ristorante argentino con pasta: sono serviti su un asse di formaggio

Situato sulla strada Chiama il 726, Caffè Le Caravelle Vanta oltre 55 anni di esperienza al servizio del miglior caffè All’Italiana della città.

Questa terza opzione riguarda un caffè in piedi, cioè senza tavoli, che è un rifugio italiano nel cuore di Buenos Aires. È stato aperto nel 1962 e fa parte di un elenco di caffè importanti della città.

Le Caravelle Questo è un caffè nella comunità italiana. Tutta la sua estetica rappresenta quel paese. Ma stanno affollando anche architetti, designer, spettatori e calciatori

È aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 19:00; È chiuso il sabato dalle 8:00 alle 14:00 e la domenica.

Ristorante in Costa Rica con la migliore vista sul fiume di tutta Buenos Aires

4) Francia – Contron Cerrier

Se vuoi esplorare la vastità della Francia, dovrai senza dubbio visitare questo luogo con le sue filiali. Palermo, Belgrano e Garage Market. Nessuna prenotazione richiesta Puoi anche chiedere qualsiasi cosa inviando WhatsApp al 1161782749.

Tra le caratteristiche che compongono il menu c’è Il Piatto cheesecake, salmone, costine, pistacchio, calzino, Molti altri.

Ha anche menzionato nella sua lettera Opzioni senza glutine.

5) Giappone – Akuma

Situato 2280 Frey Justo Sta. Mara d’Oro , Aokuma Coffee Shop offre i migliori sapori della cucina asiatica nel suo menu. Il suo menu comprende una varietà di tè, pasticcini, dolci e caffè.

Se ti piacciono i dolci giapponesi, i manga e gli anime, non perderti questo posto. Aokuma è un caffè a tema interessante Il manga è pensato per i lettori In Argentina. Una sezione dello staff di Locos X Los Juegos ha avuto l’opportunità di visitarlo per assaggiarne il menù, e i nostri post sono qui.