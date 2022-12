5 chiavi per il mercato azionario questo giovedì da Investing.com

©Reuters.



Scritto da Laura Sanchez

Investing.com – Le azioni continuano a scontare le decisioni delle banche centrali mentre continuiamo a conoscere i dati macro che possono essere un catalizzatore per il mercato. Oggi viene pubblicato il PIL trimestrale degli Stati Uniti.

ascendere.

Le criptovalute sono miste questa mattina.

Questi sono i cinque fattori che gli investitori dovrebbero considerare oggi quando prendono le loro decisioni:

1. PIL trimestrale negli Stati Uniti

Alle 14:30 ora spagnola ci incontreremo con un programma. Il consenso prevede un aumento del 2,9%.

2. Zelensky chiede più aiuti internazionali

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, durante la sua prima visita all’estero in tempo di guerra, ha dichiarato mercoledì al Congresso degli Stati Uniti che gli aiuti a Kiev sono un investimento nella democrazia, non in beneficenza, afferma la dichiarazione. Reuters.

Alla ricerca di un maggiore sostegno degli Stati Uniti per lo sforzo bellico di Kiev, Zelensky ha incontrato il presidente Joe Biden in precedenza alla Casa Bianca. Biden ha esortato gli americani e il resto del mondo a continuare a sostenere Kiev nel 2023.

3. Criptovalute ibride. Il caffè sale

Il settore delle criptovalute continua a provare a rialzare la testa. È quotato a $ 16.000 e ha $ 1.200.

Prestare attenzione anche al prezzo di questi giorni. Oggi si muove a $ 169.

4. L’Asia e il mercato azionario americano

Segno misto oggi nei principali indici asiatici. È aumentato dello 0,4%, Hong Kong del 2,3% ed è uscito dello 0,2%.

Per quanto riguarda Wall Street, ieri il mercato ha chiuso in rialzo. L’S&P 500 chiude (+1,4%), (+1,5%) e (+1,6%) spicca.

5. Dati aggregati

Tra i riferimenti macroeconomici in Europa spiccano l’Italia e l’Italia.

Negli Stati Uniti lo sapremo.