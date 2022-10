5 film che parlano francamente del problema attuale

Problemi di salute mentale Recentemente ha acquisito grande importanza nella società. Fino a poco tempo fa non occupavano i media e nemmeno gli ambienti più intimi Era un argomento tabùD’altra parte, il cinema ha sviluppato molti personaggi che soffrono di una sorta di disturbo associato a questo campo. Per questo e per l’occasione Giornata mondiale della salute mentaleEcco alcuni dei migliori film che mettono in evidenza alcuni dei problemi a cui prestiamo più attenzione oggi:

1- “Una mente meravigliosa”

È stato rilasciato più di 20 anni fa, grande mente È uno di quei film di riferimento quando si tratta di salute mentale. Si basa sul caso reale del matematico John Forbes Nash, che l’ha interpretato brillantemente Russell Crowe. Questo genio è un premio Nobel per l’economia La paranoia si manifestò negli anni Cinquanta, specificando, ad esempio, che questi uomini che indossavano la cravatta rossa facevano parte di un gruppo di comunisti che cospirarono contro di lui. Agli Academy Awards del 2002, ha vinto il miglior film, il regista Ron Howard, la sceneggiatura adattata e il dialogo. Miglior attrice non protagonista grazie a Jennifer Connelly.

Dove si può vedere?: Video Amazon Prime

2 – “fino all’osso”

Arrivato su Netflix nel 2017, anteprima su Sundance Film Festival nella sezione ufficiale dei lungometraggi in concorso. To the Bones racconta la storia di una giovane donna anoressica interpretata da Lily Collins che intraprende una terapia non convenzionale in cui svilupperà forti legami con altri colleghi che hanno anche disturbi alimentari.

Dove si può vedere?: Netflix

3 – Violetta e uccelli

Violetta e fringuello È un altro titolo perfetto su Netflix per capire i problemi derivati ​​dalla salute mentale. Gestiscono al meglio la perdita e le cicatrici del passato, insieme si rendono conto di quanto sia potente non essere isolati e hanno sempre qualcuno che si prenda cura di loro. Basta essere lì e ascoltare.

Dove si può vedere?: Netflix

4 – “pazzo per questo”

Il cinema nazionale ha anche il film perfetto da guardare nella Giornata mondiale della salute mentale. pazzo di lei protagonista Alvaro Cervantes e Susanna Apetua. Cervantes interpreta Adri, un ragazzo che una notte incontra Carla (Apetua) e trascorre le ore migliori della sua vita. Dopo essersi innamorato perdutamente. dopo, dopo, Scopre che è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Adri andrà al centro per preparare un reportage per la sua rivista e, tra l’altro, passerà più tempo con Carla.

Dove si può vedere?: Netflix

5- Il cigno nero

Il film di Darren Aranofsky descrive la trasformazione di Nina verso cigno nero perfetto. Facendo parte di una delle compagnie di balletto più famose al mondo, tutto inizia a prendere una svolta oscura quando il protagonista inizia a sperimentare DID.

Dove si può vedere?: Disney +