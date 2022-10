5 film horror popolari per terrorizzarti questo Halloween

categoria orrore popolare È diventato di moda di recente, grazie a grandi titoli horror. Tuttavia, il suo significato spesso non si esaurisce con un congelamento nella combinazione di proprietà che Segna queste linee extra Sembra che qualsiasi storia possa finire con questo sottogenere. L’origine e l’uso originale del termine ha origine nella rivista Fangoriaassunto da Pierce Haggardautore Artiglio del diavolo. E tra quelle pagine veniva spiegato come spostare i castelli Alla campagna e al paganesimo Ha alimentato un tipo di orrore soprannaturale che in realtà è stato molto meno sfruttato rispetto ad altre forme del genere come, tagliatore. Queste sono alcune storie I più accattivanti sono perfetti per una notte come Halloween:

1- ereditario

È considerato uno dei capolavori dell’horror moderno, ma è senza dubbio raggiunto Il primo lungometraggio di Ari Astra È per trasportarti con un’atmosfera di magia, stregoneria e una serie di dettagli che per qualche tempo rimarranno nella retina.

Dove lo vedi: Video Amazon Prime

2 – “Midmar”

Come parte dell’espansione di ciò in cui è entrato Aster ereditarioE il mezza estate Si scopre che è l’attuazione finale o il completamento della sua direzione e oggetto verso orrore popolare. di nuovo sotto Timbro A24est Festival estivo svedese Ci ha rivelato l’incredibile talento di Florence Pugh e allo stesso tempo ci ha mostrato che si può creare una storia soffocante, pur essendo inserita nel contesto di un poeta.

Dove lo vedi: Video Amazon Prime

3 – la strega

Dal celebre esordio di Aster, si passa a un’altra strepitosa premiere nel campo dei lungometraggi. oggi Robert Eggers impegnato a fingere Rielabora il progetto NosferatuNel 2015, però, ha scoperto una giovanissima Anya Taylor-Joy circondata da terrore e magia.

Dove lo vedi: Video Amazon Prime

4 – “Gravidanza”

Questo dramma psicologico è stata una delle sensazioni del 2021. L’islandese Waldemar Johansson È riuscito a infastidirci abbastanza con la semplice apparenza di uno strano agnello nato il giorno di Natale, all’interno di una fattoria.

Dove lo vedi: Movistar +

5- L’uomo di vimini

Lei è una delle pioniere orrore popolare. Aveva un remake con Nicolas Cage, ma a parte la freschezza di alcune modifiche, nessuno di loro è riuscito a catturare l’orrore che ci hanno trasmesso. Edward Woodward e Christopher Lee.

Dove lo vedi: due film