5 foto di Eugenio Derbez che spazza via il suo account Instagram

Eugenio Gonzalez Derbez (Melba Alta, Città del Messico, 2 settembre 1961), è un Comico e produttore messicano. È il figlio della famosa attrice messicana dell’età dell’oro Silvia Derbez e di Eugenio Gonzalez Salas. È saltato al pubblico nordamericano come attore con i suoi film Nessun rimborso e Come essere un fan latino.

Nato nella delegazione Melba Alta a Città del Messico nel 1961; Era il più giovane di due figli portati dall’attrice Silvia Derbez e Mario Eugenio Agustin Ramon Gonzalez Sanchez de Tagli (1915-1986), pubblicista. Sua sorella Silvia Eugenia Marcella è nata nel 1959. Attraverso suo padre, proviene da un’antica e potente famiglia della Nuova Spagna, attraverso sua madre, da immigrati francesi della Barcelonite. Fin da giovanissimo, il suo gusto per la recitazione si è sviluppato in lui e Nel 1973 ha iniziato come assistente in più nelle soap opera.

Nonostante la riluttanza del padre, prima dei quindici anni sua madre lo iscrisse a lezioni di pianoforte, fisarmonica, organo, chitarra, batteria, canto e balletto. Ha continuato ad esibirsi insieme ai suoi studi accademici presso il Centro. Del Valle; Nel 1980 ha iniziato a prendere lezioni di recitazione formale presso il Centro per il Centro Artistico di Televisa. Ha anche studiato come regista e regista nei laboratori del Mexican Film Institute.. Come appariva nel programma En famiglia di Chapelo, Come assistente di campo.

Dopo aver partecipato a programmi settimanali come Cachun da cachun! (1984) e ¡Annabella! (1988), Ha dato il suo primo schizzo, chiamato Al Derecho y al Derbez (1993), che sarebbe Il punto di partenza della sua carriera di comico nella televisione messicana. Più tardi, c’era anche Il derby è appena in tempoe XHDRBZ e P. Luche .famiglia.

Anche Eugenio Gonzalez Ha anche partecipato a film e serie americane, oltre a occasionali doppiaggi Dai suoni allo spagnolo. Nell’agosto 2014, ha lanciato il suo canale video YouTube.