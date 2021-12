5 foto imperdibili di CAMILO che travolge Instagram

Camilo Nelle scorse ore (camilo) ha pubblicato diversi post sulle reti che danno molto di cui parlare. I cinque post di storie e foto hanno ottenuto più di 3.270.996 Dalle interazioni tra i suoi fan.

I post più rilevanti sono stati:

Oceano Indaco

In tour.. ma se siamo insieme e con te è come essere a casa. 🏠 Ieri e oggi 7 e 8 dicembre 9 e 10 dicembre 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dicembre 27, 28 e 29 dicembre 🇲🇽

Per fortuna è stato tutto NIGHTMAREAAA!!! Voglio vederli ballare con i loro amici, con i loro cugini, con le loro zie ahahah 🍻 #incubo

Non sono mai stato così nervoso come prima di cantare alla Movistar Arena di Bogotà! Era il ritorno a casa, per incontrare la famiglia che aveva sempre aspettato a braccia aperte, con gli occhi pieni di lacrime e un desiderio contenuto di urlare appassionatamente per celebrare il recente accumulo di benedizioni! Grazie a tutte le persone che sono venute da tutta la Colombia per questo incontro! Da quando ho preso la mia prima chitarra e ho scritto le mie prime canzoni, ho sognato di viaggiare per il mondo e mostrare la mia voce, che non è più forte del suono delle mie radici, della mia origine e del mio paese che mi ha reso quello che sono! E nelle città più lontane ho sempre visto alzare in pubblico la bandiera colombiana che mi fa sentire a casa! Grazie, grazie per essere cresciuto con me e per avermi reso quello che sono!! Un ringraziamento speciale agli artisti che mi hanno accompagnato in queste due magiche notti: santamariasoymanumusicatimo_musicaestebannietob

Per fortuna è stato tutto un incubo 🍻

Camilo Echeveri Corea, o semplicemente Camilo, è nato nella città di Medellin, in Colombia. Ha debuttato come cantante nel 2008, dopo aver vinto un talent show X Factor dal tuo paese nel 2007.

Nello stesso anno, è apparso nella serie TV Super Da RCN e nel romanzo I tacchi di EvaOltre ad entrare come presentatore per il programma per bambini gli animali Fino al 2009, anno in cui si ritirò, per un tour in Colombia e negli Stati Uniti.

Nel settembre 2010 ha pubblicato il suo secondo mixtape, Camilo Echeveri sentimenti di contrabbandoe L’album è stato un successo commerciale nel suo paese d’origine, come in altri paesi dell’America Latina.

Nel 2011 è stato chiamato come presentatore X Factor. Nel 2019 è stato Nominato per Juventud Premium Nella categoria “New Urban Generation” e nella “Ritmo en la Regadera” per la collaborazione con Mau & Ricky e Manuel Turizo per i “Desconocidos”.

a marzo , Ha presentato il suo primo singolo “No te vayas”.A cui ha partecipato Evalona Montaner. Il suo primo album in studio si intitolava per la prima volta È stato rilasciato il 17 aprile 2020 e contiene 10 singoli.

A novembre, è stato annunciato che Camilo è Nominato per un Grammy Award nella categoria “Best Latin Pop or Urban”. con il suo album per la prima volta. Nel gennaio 2021 ha pubblicato la canzone “Ropa Cara”, il video di questa canzone è stato diretto da sua moglie Ivalona Montaner e Santiago Achaga.