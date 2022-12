5 kit NFT per il 2022

Conteggio hit and miss: 5 pool NFT per il 2022

Il settore NFT pubblico è iniziato come una delle grandi promesse del mercato, ma non è riuscito a sfuggire all’inverno delle criptovalute.

Una delle grandi promesse del mercato delle criptovalute nel 2022 era Token non fungibili (NFT), una tecnologia con ampie prospettive di crescita tra grandi aziende e artisti famosi. Con la creazione del metaverso, il settore si è ulteriormente potenziato e ha raggiunto uno straordinario picco di fatturato tra gennaio e settembre. Tuttavia, mentre l’inverno delle criptovalute si riscalda, I livelli erano scesi del 99% a novembre..

Mentre ci sono state dozzine di grandi gruppi e iniziative NFT durante tutto l’anno, diamo uno sguardo ai migliori 2022.

Starbucks e il suo innovativo programma di premi

Una società di coffee shop americana ha lanciato un programma NFT Starbucks Odyssey è costruito sulla blockchain Polygon. Attraverso questa iniziativa, I clienti hanno l’opportunità di acquistare o guadagnare esperienze e premi.

Donald Trump e i suoi tentativi falliti di eccellere nell’ecosistema

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump Lanciato un batch di NFT tramite il suo account Truth Social, con ritratti di lui come eroi immaginari per $ 99 ciascuno. Si sono esauriti rapidamente, tuttavia, nelle ultime settimane Il suo valore è diminuito del 70%. Dopo le critiche ha accusato il gruppo di non essere altro che una serie di foto modificate male usando Photoshop.

Anche Madonna ha fallito con gli NFT

leggenda pop Madonna Ho collaborato con l’artista NFT Beeple a maggio per mettere all’asta tre NFT. Inizialmente, l’obiettivo era massimizzare il valore massimo realizzato del lotto Beeple ($ 69 milioni), ma è stato venduto solo per $ 135.000, $ 346.000 e $ 146.000.

Il successo di Nike è molto discutibile

Nike Ha lanciato un gruppo NFT chiamato CryptoKicks Sulla base delle immagini delle scarpe da ginnastica, sono riuscito a venderne una per $ 134.000. Non ci è voluto molto perché la notizia conquistasse centinaia di haters sui social network, perché il brand non ha nemmeno fornito ai suoi acquirenti un vero paio di sneakers.

La satira si è conclusa con un abito

Laboratori YogaCreatore Scimmia Yacht Club La noiaE il Ha fatto causa all’artista americano Ryder Ripps a Los Angeles dopo aver pubblicato un gruppo satirico di scimmie annoiate che le ritraevano come nazisti.

