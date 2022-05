5 modi per rivoluzionare la produttività al lavoro oa casa con un monitor – Samsung Newsroom Italia

Tutti elementi che migliorano notevolmente la nostra produttività, non solo per assolvere a tutti i compiti e superare le aspettative, ma anche per avere una migliore qualità della vita bilanciando lavoro e benessere personale.

Esistono molti modi per ottenere prestazioni migliori nelle attività quotidiane e un ottimo strumento con cui iniziare è il monitor, poiché offre l’opportunità di multitasking allo stesso tempo che rivoluzionerà la tua produttività a casa o in ufficio e qui diciamo che hai 5 modi per raggiungerlo:

Esperienza multischermo

I computer attuali dispongono di modalità che semplificano il lavoro su due o anche tre schermi, quindi incorporare uno schermo nella routine quotidiana può aumentare enormemente la produttività, sia che si tratti di navigare facilmente tra diverse applicazioni, migliorare la precisione durante il confronto dei dati o aggiungere altro spazio sul desktop del computer. Le possibilità sono migliorate se si tiene conto del fatto che è possibile posizionare alcune schermate di esempio in verticale per facilitare la lettura o la navigazione online.

Videoconferenza avanzata

Chiunque abbia fatto una presentazione su un’app di videochiamata sa che occupa l’intero schermo, rendendo impossibile tenere traccia della riunione. Con lo schermo queste limitazioni scompaiono, poiché uno schermo può essere dedicato alla presentazione e l’altro può essere attento ai commenti o alla partecipazione delle persone alla riunione o alla classe.

Alta precisione

Gli schermi con un’ottima qualità dell’immagine non sono solo per godersi un film, ma sono anche di grande importanza nell’editoria, nella progettazione grafica e in altre discipline. In questo senso esistono display ad alta risoluzione, come i modelli QHD di Samsung, che presentano risoluzioni QHD con nuovi livelli di risoluzione, fino a 1,7 volte la densità di pixel del Full HD, e possono visualizzare anche un miliardo di colori con HDR10. Visualizza il contenuto come previsto dal creatore.

Migliora la tua postura

Non puoi lavorare alla massima efficienza se soffri di disagio fisico dovuto a una cattiva postura, cosa difficile da evitare se stai lavorando su un laptop, in quanto è consigliabile che lo schermo sia all’altezza degli occhi. Per questo gli schermi sono i migliori alleati perché hanno delle basi regolabili, che possono essere attaccate al nostro spazio e al nostro corpo per avere sempre una buona postura.

prenditi cura dei tuoi occhi

A volte il peso dello studio o del lavoro ci costringe a trascorrere diverse ore davanti a uno schermo e guardare lo schermo a lungo può danneggiare la nostra vista con condizioni come affaticamento degli occhi, mal di testa o visione offuscata. Fortunatamente, molti monitor dispongono di tecnologie intelligenti per la cura degli occhi, come i suddetti modelli Samsung QHD che sono certificati TUV per la protezione dall’eccessiva luce blu e hanno una modalità Eye Saver contro lo sfarfallio dello schermo.

Tutti questi vantaggi possono essere ottenuti con gli schermi QHD da 24 pollici con pannello IPS e USB Type-C S QHD e USB Type-C da 27 polliciChe, fortunatamente in questa Hot Sale, ha un prezzo speciale al Mercado Libre. Per saperne di più su questa promozione e su questi modelli, ti invitiamo ad accedere ai seguenti link:

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1367830374-samsung-monitor-24-hd-panel-ips-usb-c-ls24a600uclxzx-_JM?searchVariation=174116965714#searchVariation=1741169657=14&position=3search_0831b fbe3-406c -910c-35a16eeb9db0

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1403783914-monitor-27-qhd-alta-resolucion-ips-hdr10-_JM? 3a6ee7768-499d-b3ac-564adf95a904