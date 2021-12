5 nuove funzionalità nella MIUI 13 che rendono utile l’aggiornamento

Ecco le cinque grandi novità in arrivo sui telefoni Xiaomi, Redmi e POCO con MIUI 13.

MIUI è essere Uno dei livelli di personalizzazione più popolari in un Android E l’ultima versione è MIUI 13, Posso arrivare prima della fine dell’anno, come mi aspettavo prima CEO di Xiaomi, Lei Jun.

Con MIUI 13 dietro l’angolo, sono venuti da noi negli ultimi giorni Tutti i tipi di informazioni sui miglioramenti che includerà la nuova versione del livello software Xiaomi E nel caso non fossi ancora sicuro se aggiornare o meno il tuo smartphone a questa nuova versione di MIUI, abbiamo raccolto i dati per te 5 novità MIUI 13 che renderanno utile questo aggiornamento.

Interfaccia completamente ridisegnata e più semplice

Il primo grande aggiornamento della nuova versione del livello di personalizzazione per xiaomi è essere Nuova interfaccia grafica più semplice Che ci ricorda il nuovo design di Android 12Tu sei l’articolo.

Se possiedi uno di questi 118 Xiaomi, hai tantissime possibilità di ricevere MIUI 13

All’interno di questa riprogettazione, dobbiamo evidenziare, prima di tutto, il nuovo aspetto del MIUI Control Center, che Sarà diviso in due colonne: quello a destra con i soliti comandi per Dati mobili, Wi-Fi, Bluetooth, luminosità e volume dello schermo E uno sul lato sinistro con un nuovo modulo superiore di cui mostreremo informazioni La quantità di memoria interna libera nel dispositivo, il saldo finanziario per il mese, il numero di passi giornalieri e le ore totali di utilizzo giornaliero del nostro dispositivo.

In secondo luogo, anche il file manager MIUI è stato ridisegnato per Semplifica la navigazione, individuando così l’immagine o il documento che stiamo cercando più velocemente.

Pertanto, le sue icone hanno un design più chiaro e una tonalità di colore un po’ più chiara e all’interno delle opzioni di sicurezza delle nostre cartelle di archiviazione interne. Nuova opzione intitolata “Non mostrare gli elementi della galleria e gli screenshot tra i file recenti”.

Widget in stile iOS

Un’altra novità in MIUI 13 è che avrà Alcuni nuovi widget interattivi, che puoi vedere nelle immagini che ti lasciamo in queste righe, che assomiglieranno a quelle che possiamo vedere su iPhone, ma Avranno il loro stile.

Nuova barra laterale per un accesso più rapido alle nostre app

MIUI 13 includerà anche una nuova opzione utile e produttiva: una barra laterale chiamata Cassetta degli attrezzi intelligente Dove possiamo includere le app che usiamo spesso quotidianamente Accedi in modo molto più semplice e veloce.

Miglioramenti alla posa con una sola mano

Un’altra novità di MIUI 13 è l’inclusione di una serie di miglioramenti nella modalità a una mano di MIUI come Integrazione di più dimensioni in pollici Lo stile Android 12 più puro è stato riprogettato con Rettangoli con angoli arrotondati e colori chiari.

Xiaomi: MIUI 13 avrà un indicatore speciale per conoscere nel dettaglio lo stato della batteria

Espandi la tua RAM virtuale

Ma senza dubbio una delle più grandi novità che raggiungerà tutti i cellulari Xiaomi, redmi Il PICCOLO con MIUI 13 è Espandi la RAM utilizzando la memoria interna.

Questa è una nuova funzione che possiamo attivare dall’opzione Espansione di memoria, consentirà qualsiasi dispositivo del colosso cinese Aumenta la tua RAM di 3 GB in più, che porterà a migliori prestazioni della stazione.

