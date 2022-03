50 adesivi più originali per 8M

Giornata internazionale della donna Viene celebrato in molti paesi del mondo. Una data per onorare le donne per i loro successi indipendentemente dalle divisioni, nazionali, etniche, linguistiche, culturali, economiche o politiche. Da quei primi anni, la Giornata internazionale della donna ha assunto una nuova dimensione globale per le donne sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Il crescente movimento internazionale delle donne continua a cercare un punto di incontro per difendere i diritti delle donne e la partecipazione alla sfera politica ed economica.

Ufficialmente riconosciuto da Le Nazioni Unite nel 1977la Giornata internazionale della donna è emersa per la prima volta dalle attività dei movimenti sindacali all’inizio del XX secolo in Nord America e in tutta Europa

l’origine

8 marzo 1875 Diverse centinaia di donne di una fabbrica tessile di New YorkHanno protestato e manifestato a causa della disparità di retribuzione rispetto ai loro coetanei. Le proteste hanno portato a una brutale repressione della polizia che ha ucciso 120 lavoratori. Dopo la strage, è stato creato il primo sindacato femminile della storia che ha lanciato un’ondata di proteste e scioperi delle donne del settore tessile. Uno dei più importanti arrivò nel 1908 d.C. Sotto lo slogan “Pan Way Rosas” 15.000 donne sono scese in piazza per protestare A causa delle terribili condizioni di lavoro in cui vivevano.

La prima Giornata nazionale della donna fu celebrata negli Stati Uniti il ​​28 febbraio 1909. Il Partito Socialista d’America ha chiamato questo giorno in onore dello sciopero dei lavoratori dell’abbigliamento del 1908 a New York. Il movimento raggiunse l’Europa nel 1910. L’Internazionale socialista si riunì Copenaghen, ha invitato un centinaio di donne di diversi paesi. là Si propone di celebrare la festa della donna a marzo Combattere per il suffragio universale femminile.

La scadenza è stata fissata nel contesto della prima guerra mondiale. Dopo la caduta dello zar in Russia nel 1917 e nel contesto dei movimenti di rivolta dopo la rivoluzione russa, il governo provvisorio approvò il voto delle donne il 23 febbraio, giorno che divenne festa in tutto il paese. Le Nazioni Unite affermano che in base al calendario gregoriano, il 23 febbraio in Russia corrisponde all’8 marzo.

lilla

Il 25 marzo 1911 scoppiò un incendio nella fabbrica tessile Triangle Shirtwaist a New York. Molti lavoratori sono rimasti intrappolati e 146 hanno perso la vita a causa di franesoffocamento e incendio. in questa fabbrica Realizzavano tessuti viola. La leggenda afferma che in quel giorno si poteva vedere un grande pennacchio di fumo di questo colore dopo l’incendio. Pertanto, si ritiene che il colore viola sia associato a 8M da quella tragedia.

20:00 in Spagna

La prima manifestazione autorizzata fu l’8 marzo dopo la guerra civile in Spagna nel 1978Ma un anno prima era stato organizzato un evento a Pozo del Tío Raimundo, a Madrid, dove era stata organizzata una marcia, indetta dalla Tribuna delle organizzazioni femministe. La marcia arrivò l’8 marzo 1978, da cui il programma delle organizzazioni femministe chiamava la prima marcia della capitale, ma fu l’autorità governativa a scegliere la strada: sul Paseo de Pintor Rosales.

Per capire cos’è 8M, abbiamo creato un file compilare che è incluso I migliori manifesti visti nelle manifestazioni passate Per il 2017, 2018, 2019 e 2020. Speriamo che ti piaccia!

8M e le sue pretese