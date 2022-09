50 pollici e 4K a soli 499€, corri!

La sua luminosità è di 1070 milioni di colori ed è conforme all’ultimo standard HDR 11, un successo per godere di una qualità davvero eccezionale. È inoltre dotato di un triplo sintonizzatore per la ricezione della televisione via cavo, satellitare e terrestre.

Questo modello è relativamente nuovo; Arrivato nel 2022, con una diagonale dello schermo di 126 cm che non occupa molto volume e Ha 50 pollici con una precisione eccellente . Si tratta di dotare di un pannello QLED in grado di erogare 4K e UltraHD ad un prezzo davvero competitivo.

È la Smart TV Nokia da 50 pollici 4K UHD Per vedere i migliori contenuti che ti piacciono di più. In soggiorno, in camera da letto, dove vuoi! Nokia ha colpito nel segno con questo televisore, colpendo un mercato affollato, ma si è fatto una nicchia con un prodotto di ottima qualità e prezzo. Ti diciamo tutto da offrire! E in caso di dubbio, ti diamo una guida Scegli bene la tua smart TV .

Come se includesse anche la compatibilità con Dolby Audio e DTS, per la migliore esperienza additiva possibile, E, soprattutto, coinvolgente. A chi non piace godersi un buon suono surround mentre guarda la propria serie o film preferito? Parlando di Dolby, porta anche Dolby Vision.

E ovviamente tutto è sotto l’ultima versione di Android TV. Potrai scaricare migliaia e migliaia di app, oltre ad avere accesso ai tuoi giochi e piattaforme preferiti come Disney+ e Netflix e un elenco che non ti lascerà mai senza contenuti. Quindi non ti resta che scegliere tra quello che ti piace di più! buoni colori, buona risoluzione, Classe di efficienza energetica di tipo G… Dai, non ti manca nulla per goderti i migliori contenuti!

Come hai visto, è una TV molto completa che non manca minimamente. Tutti i tipi di certificazioni, tecnologie, ottima risoluzione. Ma senza dubbio, la parte migliore è il prezzo che Amazon ha per questo modello Nokia.

