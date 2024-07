512 GB di memoria e soli 328 euro per questo Xiaomi dal nome Pro e dal design premium

Questo smartphone è di gran lunga uno dei migliori smartphone nell’attuale segmento di fascia media e ha un sistema di fotocamere brutale

Il Redmi Note 13 Pro+ è bello fuori e potente dentro, lasciando a distanza gli altri telefoni di fascia media

Vuoi approfittare di una buona offerta e ottenere un dispositivo con Android 14, un design straordinario e un’ottima fotocamera? Oggi puoi ottenere Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ di 328 euro su AliExpressSenza applicare alcun buono sconto. Il suo prezzo di lancio era di 499,99 euro E ora puoi acquistarlo a un prezzo conveniente, anche in altri negozi come Amazon (355 euro) Anche Meravià (343 euro) Inoltre, anche se il suo prezzo è piuttosto alto.

A questo prezzo basso, è disponibile solo su AliExpress Versione color viola Aurora, uno dei più accattivanti. Divertiti a possedere uno dei telefoni che ha la migliore fotocamera nella categoria di fascia media e ha anche un design in vetro impressionante. Inoltre, avrai… Resi gratuiti fino a 15 giorni Dopo l’acquisto.

Redmi Nota 13 Pro+ Acquista su AliExpress: Redmi Nota 13 Pro+

Ottieni uno dei migliori modelli di fascia media in circolazione ad un ottimo prezzo

Analizzato dai colleghi di Urban Tecno ci ha lasciato un’ottima impressione. Stiamo parlando del top di gamma dei cellulari Redmi Note di Xiaomi, non c’è da stupirsi. per lui Il corpo spesso 9 mm è protetto da uno strato di Gorilla Glass Victus. La cosa sorprendente di questa gamma è Certificato di resistenza IP68 Contro polvere e acqua, come altri prodotti di fascia alta.

Il pannello da montare è di un tipo Risoluzione AMOLED da 6,67 pollici e QHD (2712 x 1220 pixel). Vedrai tutto così definito, non noterai nessun pixel. Hai anche molta liquidità con Frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità molto elevata fino a 1800 nit. È una scheda dall’aspetto molto bello, soprattutto per quanto riguarda i contenuti Dolby Vision e HDR10+. Avrai anche un lettore di impronte digitali integrato nel display, che vale la pena apprezzare.

Il Redmi Note 13 Pro+ ha molta potenza. Integra MediaTek Dimensions 7200, che è una CPU da 4 nm, 2,8 GHz che funziona alla grande. Se a questo aggiungiamo 12 GB di RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.1 da 512 GB*Abbiamo uno smartphone completissimo a poco più di 300 euro.

In termini di reparto fotografico, il telefono Xiaomi ha una tripla configurazione della fotocamera posteriore composta da a Sensore Samsung HP3 da 200 MP con stabilizzatore ottico Questo è impressionante. Accompagnato dall’A Obiettivo Sony grandangolare e modalità ritratto Può essere ottenuto 121 punti nel test DxOMark. Anche la fotocamera selfie da 16 MP scatta ottime foto.

Come in tutta la famiglia Redmi Note, da quanto ricordo, la batteria ha un’autonomia super. Viene fornito con a Batteria da 5000mAh Il che ci darà pieno beneficio per circa due giorni. Ciò che è più impressionante è Sistema di ricarica rapida da 120 WChe può ricaricare la batteria in meno di 20 minuti.

Se il Redmi Note 13 Pro+ non vi convince affatto, potete cercare altre opzioni. Voglio suggerirti Due alternative al cellulare Xiaomi Che potrebbero piacerti: ad esempio, POCO F6 a 336 euro Con 512 GB di memoria e un processore Snapdragon, o Nessun telefono (2a) per 313 euro Con un design sorprendente.

