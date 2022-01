6 eventi nel 2021 indicano il potere del mining di Bitcoin

Aspetti principali: Gli Stati Uniti si sono posizionati come la nuova potenza globale nel mining digitale.

Argentina, El Salvador e Paraguay vogliono attirare l’attenzione dei minatori espulsi dalla Cina.

L’ecosistema di mining di Bitcoin nel 2021 ha dimostrato di crescere e rafforzarsi. Questo dopo aver resistito all’attacco della Cina, uno dei paesi più grandi e potenti della terra, che ha vietato il mining digitale che è stato stabilito nel suo territorio.

Oggi possiamo assicurarci che Forte sistema di difesa dei bitcoin Fornisce uno strato di base affidabile di potenza di elaborazione, consentendo l’emissione di più criptovalute in un sistema decentralizzato, a qualsiasi costo.

Quando la Cina ha vietato il mining digitale, la rete principale per le criptovalute La tua potenza di calcolo ridotta del 50-60%. Ora l’ecosistema ha la garanzia che la rete può sostenersi con questo livello di degrado e che può anche riprendersi in breve tempo.

Nel corso dell’anno si sono susseguiti molti eventi legati al mining di bitcoin che illustrano anche i punti di forza che ha la rete per proteggerne l’integrità. Di conseguenza, rivediamo l’anno 2021 con sei eventi che lo confermano L’industria chiude un anno di successi.

1. L’America ha superato per la prima volta la Cina

All’inizio dell’anno, l’hash rate di Bitcoin è aumentato costantemente, passando da circa 140 exahash al secondo (Eh/s) a un massimo storico di oltre 171,3 Eh/s. A quel tempo, in La Cina stava incontrando la più grande potenza di mining di bitcoin, responsabile di quasi la metà del tasso di hash globale.

Tuttavia, tutto è cambiato quando il governo ha annunciato le sue prime misure contro i minatori digitali e i minatori di bitcoin a giugno. Hanno iniziato a lasciare il paese. Due mesi dopo, la situazione si è complicata quando la Banca centrale cinese ha annunciato che Tutte le attività relative alla criptovaluta erano considerato “illegale”Compresi, ovviamente, il commercio e l’estrazione mineraria.

Da allora, il grande esodo di affari legati all’ecosistema. Ed ecco come, dopo un mese, Stati Uniti concentrati Viene estratto più di un terzo del Bitcoin mondiale, soppiantando la Cina come terra che accentrava questa attività.

Gli Stati Uniti hanno portato la propria capacità mineraria a una media di 42,7 Eh/s, mentre la percentuale prodotta dal Paese asiatico è scesa a 0, anche se alcuni minatori potrebbero resta nascosto.

Seguendo le orme degli Stati Uniti, anche altri paesi hanno aumentato il loro tasso di hash medio, come Russia, Kazakistan, Iran, Malesia, Canada, Irlanda e Germania. Fonte: ccaf.io.

2. L’industria non si è fermata, nonostante la difficoltà dell’estrazione mineraria

Dopo una caduta a capofitto da Quasi il 60% in meno Dall’hash rate di Bitcoin, rispetto al massimo storico di 171,3 Eh/s, la potenza di elaborazione della rete doveva Oltre il 114% in cinque mesi per raggiungere, a dicembre, Nuovo record 181 exah al secondo.

Nel frattempo, anche la difficoltà di estrazione della rete, o soglia di complessità crittografica per i minatori di bitcoin, è aumentata gradualmente nel corso di cinque mesi. Ciò significa che per 18 settimane, da luglio a dicembre 2021, Difficoltà di mining di Bitcoin è aumentato del 52,48%, registrando la serie di aggiustamenti ascendente più lunga degli ultimi tre anni.

Per più di 126 giorni nel 2021, I minatori trovano sempre più difficile trovare nuovi blocchi di bitcoin e guadagnare ricompense. Questo, considerando che il protocollo di rete è configurato per adeguare il livello di difficoltà ogni 2016, ovvero all’incirca ogni due settimane, con l’idea che i nuovi blocchi vengano estratti a ritmo costante.

Nonostante la lunga serie di aggiustamenti al rialzo, L’industria non si è fermata e i minatori Aumenta i loro profitti sopra il 57%. Si è quindi verificata una netta riduzione della pressione di vendita obbligatoria per coprire le spese operative.

3. I minatori conservano bitcoin e coprono le spese con prestiti in dollari

Nel 2021, i minatori di Bitcoin si stanno impegnando maggiormente nella strategia che hanno iniziato a implementare nel marzo 2020. Ricerca in corso Approfitta della carenza di bitcoin, nove delle più grandi aziende specializzate nel mining digitale Hanno offerto i loro BTC come garanzia per richiedere un prestito in dollari USA Attraverso un istituto finanziario o vendita pubblica di azioni.

Queste nove società degli Stati Uniti e del Canada si sono rifiutate di liquidare i loro bitcoin, anzi, scommettono che il prezzo della criptovaluta continuerà a salire. Pertanto, si sono affidati al sistema finanziario tradizionale, basato su emissioni monetarie incontrollate e pressioni inflazionistiche, al fine di Investilo in fattorie minerarie che estraggono bitcoin che si concentrano sulla scarsità.

Questa è la strategia implementata da Riot, Bitfarms, Hut8, Greenidge, Argo, HIVE, Cleanspark, BIT Digital e Marathon Digital Holdings. tutti Tra le più grandi società di mining digitale negli Stati Uniti e in CanadaNel 2021, si sono rifiutati di mettere da parte i loro premi in BTC.

Poiché sono i minatori che devono portare nuove monete sul mercato, il loro rifiuto di farlo riduce ulteriormente l’offerta già scarsa.

Anche i pool minerari si sono uniti a questa strategia Possiede almeno 1,2 milioni di BTC alla fine della prima metà di dicembre, a soli 500 bitcoin dall’accesso a un file assolutamente alto.

Nel 2021, le grandi compagnie minerarie si sono rifiutate di rinunciare ai loro premi in BTC e hanno preferito prendere in prestito in dollari USA. Fonte: Il Blocco.

4. Un paese inizia a estrarre Bitcoin con energia vulcanica

A giugno, il presidente di El Salvador Nepe Bukele ha affermato che il paese utilizzerà energia rinnovabile da vulcani L’estrazione di bitcoin e tre mesi dopo ha annunciato che il paese aveva utilizzato l’energia geotermica per emettere nuove monete. Così, il paese centroamericano è diventato I primi a utilizzare l’attività vulcanica per il mining digitale.

CriptoNoticias ha visitato l’impianto geotermico di Berlino a novembre per scoprire come i vulcani forniscono energia a un container di 300 minatori di bitcoin.

Sebbene questi minatori siano solo il primo passo compiuto dal paese in termini di mining digitale, Il paese spera di creare più fattorie in futuro e fornire loro energia geotermica In alcuni dei 170 vulcani in El Salvador.

5. L’emergere di grandi società minerarie di Bitcoin quotate in borsa

I minatori di bitcoin quotati in borsa hanno riportato guadagni straordinari durante l’anno. Riot Blockchain, quotata al Nasdaq, ha estratto 466 bitcoin a novembre, con un aumento di circa il 298% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ha affermato la società in Pubblicazione.

Firma anche La produzione di bitcoin è quadruplicata A settembre, quando sono riusciti a minare 406 bitcoin. Questo numero rappresenta Un aumento del 346% rispetto allo stesso periodo del 2020, quando sono stati estratti solo 91 BTC.

A novembre, la società, che è tra i più grandi minatori del mondo, ha prodotto 3.387 bitcoin, con un aumento del 262% rispetto ai primi 11 mesi del 2020. La sua flotta diffusa di quasi 30.000 computer stava producendo più bitcoin e 4.464 BTC aggiunti ai suoi depositari.

Inoltre, la società ha acquisito struttura più grande Per quanto riguarda il mining di bitcoin in Nord America, si prevede che l’hash rate raggiungerà i 7,7 Eh/s entro la fine del 2022, ovvero il doppio della capacità di mining che ha attualmente.

Riot Blockchain ha raggiunto il throughput del 2021 e si concentra sul raggiungimento di un tasso di hash di 7,7 Eh/s entro la fine del 2022. Fonte. Tecnologia Bloomberg di Youtube.

Bitfarms, un altro miner di Bitcoin quotato al NASDAQ, ha dichiarato che la sua produzione sarà nel 2021. Superato 3.000 BTC. La società ha estratto 339 bitcoin a novembre, rispetto ai 343 del mese precedente, e ha aumentato la sua capacità del 16% nello stesso periodo. La flotta Bitfarm genera attualmente 2,1 Eh/s di potenza computazionale.

Bitfarms lo ha annunciato prima della fine del 2021 Inizierai a estrarre Bitcoin in Paraguay e poi ti connetterai con l’Argentina. Attualmente gestisce uno stabilimento a Washington, negli Stati Uniti, e quattro in Quebec, in Canada.

Dopo aver registrato guadagni di oltre il 1.000% nel 2020, Marathon Digital, quotata al Nasdaq, concentrerà i suoi sforzi nel 2021 su Implementazione della più grande operazione mineraria del Nord America a uno dei costi energetici più bassi grazie al suo accesso a energia “economica”.

Marathon Digital ha localizzato la sua mining farm di Bitcoin vicino alla Hardin Generating Station, una centrale elettrica da 105 megawatt situata nello stato americano del Montana. Lì ha la capacità di distribuire fino a 30.000 attrezzature minerarie che genereranno 3320 PH/s.

Nel 2021, Marathon Corporation ha ampliato la capacità mineraria del suo gigantesco ranch situato a Hardin, Montana, USA. Fonte: Marathon Digital Holdings.

Nel 2021 la corsa all’oro digitale Rivalutato per le aziende Dedicato al mining di Bitcoin, tra questi anche Stronghold, che ha debuttato quest’anno al NasdaqLe sue azioni sono aumentate di valore di oltre il 50% dalla sua IPO.

Quest’anno, la società ha realizzato profitti sufficienti per acquisire oltre 9.000 macchine per il mining digitale, che inizieranno a funzionare nelle sue strutture nel 2022.

Un altro miner canadese che si è recentemente fatto un nome è Hut 8 Mining, che ha completato la quotazione al Nasdaq nel giugno 2021. Si concentra su bitcoin ed ethereum e a metà anno ha estratto 326 bitcoin, che rappresenta una produzione media di 10,5 bitcoin al giorno.

Hut 8 Mining è tra i grandi minatori di Bitcoin quotati in borsa, insieme ad Argo e Marathon, le cui azioni hanno registrato un buon slancio per la maggior parte del 2021.

6. America Latina, una regione con potenziale minerario di bitcoin

L’America Latina si distingue come una delle regioni che offre le migliori condizioni affinché il mining di Bitcoin continui a crescere e rafforzarsi. Nel 2021 La regolamentazione del mining digitale ha mostrato progressi in El Salvador, Paraguay e BrasilePaesi che speravano di attirare l’attenzione dei minatori che hanno dovuto lasciare la Cina con la forza.

In El Salvador, ad esempio, esiste già un “piano per offrire strutture minerarie di Bitcoin con energia molto economica, pulita al 100%, rinnovabile al 100% e a zero emissioni, sfruttando l’attività vulcanica”. lo indicò Il presidente salvadoregno Neb Bokeleh a metà anno.

in Paraguay Senato approvato un disegno di legge Questo deve ancora essere approvato alla Camera, e poi regolato dal potere esecutivo. I regolamenti classificano il mining digitale come “industria digitale innovativa” che probabilmente riceverà gli incentivi concessi dal governo nazionale per tali scopi.

Come dettagliato in Pubblicazioni CryptoNewse Energia economica e abbondante dal Paraguay Rende l’estrazione di criptovalute un’attività redditizia nel paese. Per questo molte aziende si sono rivolte all’estero per valutare le potenzialità offerte dal proprio territorio. ma nonostante, Paraguay media Evidenziano che i regolatori non hanno ancora dato il via libera ai regolamenti, quindi dovremo aspettare che ciò accada.

anche l’Argentina Distinguiti come un paese latino con potenziale minerario bitcoin. Infatti, la società canadese Bitfarms Ltd. Sullo sviluppo dei suoi piani per costruire un progetto gigante centro minerario bitcoin In questo paese, un progetto a cui sta lavorando dall’ottobre dello scorso anno.