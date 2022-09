6 nuove e utili funzioni del motore di ricerca Google in arrivo sul tuo cellulare molto presto

Il motore di ricerca di Google sta per migliorare con tutte queste funzionalità annunciate durante l’evento Search On 2022.

Mercoledì, Google ha celebrato uno dei suoi eventi più importanti dell’anno: cerca nel. In esso, nuove funzioni e miglioramenti che raggiungeranno le sue fondamenta servizi di ricercaCompresi Ricerca Google, Google Shopping, Google Maps e il resto degli strumenti offerti dall’azienda.

Nello specifico, il Il motore di ricerca di Google sta per rilasciare un gran numero di modifiche Interessante, che promette di semplificare la vita alle persone quando si tratta di trovare informazioni su Internet. Esaminiamo un file migliori notizie Prossimamente, e come puoi usarlo direttamente sul tuo cellulare.

ricerca multipla

Anche se Google già Annuncio dell’arrivo della funzione “Ricerca Multipla”. Pochi mesi fa, non è stato fino ad ora che l’azienda, finalmente, ha confermato, Sarà disponibile in altre lingue Al di là della lingua inglese, compreso spagnolo.

La funzione di ricerca multipla consentirà Usa una foto o uno screenshot E aggiungi del testo per fare una query su Google. così, La ricerca sarà più accurata La capacità di spiegare concretamente cosa stai cercando.

Inoltre, presto sarà possibile aggiungere “Vicino a me” allo screenshot, in modo che Google visualizzi i risultati in base alla vicinanza (ad esempio, se si tratta di una ricerca di un prodotto, i risultati saranno dai negozi vicini).

“Multi-Search” sarà disponibile in 70 lingue diverse nei prossimi mesi, mentre “Multi-Search” con l’opzione per cercare “Nearby” arriverà negli Stati Uniti solo a partire dall’autunno.

Traduci in realtà aumentata con Google Lens

Anche Google Lens ha ricevuto miglioramenti durante questa ricerca nel 2022. Uno dei più interessanti è la possibilità di Traduci testi usando il potere della realtà aumentata. Basta aprire Google Lens, attivare la modalità di traduzione e scegliere l’immagine di cui si desidera tradurre il testo.

Testo tradotto sostituirà l’originale, ricrea i pixel originali e utilizza uno sfondo generato dall’intelligenza artificiale. Inoltre, tutto è fatto Poco più di 100 millisecondi Grazie all’uso di una tecnologia simile a quella del lavoro Gomma magica per smartphone Pixel 6.

La traduzione in realtà aumentata sarà disponibile per gli utenti di Google Lens entro la fine dell’anno.

Accesso diretto alle funzioni più utili

All’interno della propria app, Google ne aggiungerà alcuni Collegamenti ad alcune delle funzioni più utili sotto la barra di ricerca. Tra questi, sarà possibile trovare un file Traduttore, cercatore di canzoni, risolutore di problemi di matematicae altri strumenti del browser.

Per ora, questo componente aggiuntivo Raggiungerà solo gli utenti dell’app Google per iOS negli Stati Uniti.

Suggerimenti più naturali per le tue domande

Quando si crea un file Consultazione su un argomento specificoGoogle suggerirà parole o frasi su Completa la domanda In modo naturale, sulla base delle richieste di altri utenti. Lo spiega l’azienda stessa con un esempio:

Supponiamo che tu stia cercando una destinazione in Messico, ti aiuteremo a restringere la tua domanda, ad esempio “migliori città del Messico per famiglie” – in modo da poter ottenere risultati più pertinenti per te.

Questa funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi, a partire dagli Stati Uniti e su dispositivi configurati in inglese.

Più ricerche visive

Un’altra funzione, in linea di principio, che sarebbe esclusiva degli Stati Uniti, sarebbe quella di Migliora i risultati di ricerca Attraverso gli elementi visivi che accompagneranno la scheda informativa sulla consultazione.

Google pianifica in questo modo Fornisce agli utenti i dati più rilevanti A proposito di un luogo attraverso schede informative come quelle che vedete in foto.

In questo senso, inoltre, Google consentirà Aggiungi o rimuovi temi Ruota una ricerca per ottenere esattamente i risultati che stai cercando. Ad esempio, quando si esegue una ricerca di una città, è possibile Aggiungi l’argomento “Spiagge” o rimuovi “Cultura”tra le altre cose.

Nuovi formati nei risultati di ricerca

Le ultime novità annunciate da Google sono relative a modo per visualizzare i risultati. Tra pochi mesi, gli utenti negli Stati Uniti vedranno come questo sarà possibile Continua a esaminare il risultato durante lo scorrimento Giù alla fine dell’elenco dei risultati di ricerca in alto. Pertanto, Google restituirà risultati per query di ricerca che potrebbero essere rilevanti per l’utente.

questo è tutto Miglioramenti alla ricerca di Google che arriverà nei prossimi mesi. Tuttavia, non è l’unica notizia annunciata dall’azienda. È stato anche confermato Google Maps e Google Shopping Riceveranno aggiornamenti per aggiungere nuove funzionalità.