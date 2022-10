6 principali vantaggi della fatturazione elettronica dopo la sua implementazione secondo Generix

Il 29 settembre Inserito nella Banca d’Inghilterra, Legge n. 18/2022 in materia di costituzione e crescita di società, Una delle principali correzioni Piano di recupero, trasformazione e resilienza. Questa legislazione mira a facilitare la costituzione di società, ridurre gli ostacoli normativi, combattere il default e promuoverne la crescita e l’espansione.

Standard previsto Facilitare la costituzione di società e ridurre le procedure per la costituzione di una società a responsabilità limitata Fin dalla sua costituzione è ammesso un capitale sociale di 1 euro, a fronte di un minimo prefissato di 3.000 euro. Inoltre, come novità, La legge di creazione e di ampliamento prevede l’obbligo di emettere fatture elettroniche nei processi aziendali tra imprenditori e professionisti. Un impegno che si estende a prescindere dal settore in cui viene svolta l’attività.

E che le fatture elettroniche non sono solo il futuro dei rapporti commerciali, ma anche il presente. Secondo un rapporto KPMG, La fatturazione elettronica è approvata per l’uso in 38 paesi in tutto il mondo ed è in fase di test in altri 10 paesi. Gruppo Geneixr ha raccolto il principale I vantaggi che deriveranno dall’applicazione della fattura elettronica.

–Riduci i costi di elaborazione delle fatture. Il costo medio di una fattura cartacea è di 13,8 euro, mentre il valore medio di una fattura elettronica è di soli 4 euro, con un notevole risparmio di quasi 10 euro. Le aziende spagnole risparmieranno fino al 60% dei costi derivanti dalla fatturazione, secondo i dati ottenuti dagli utenti di Generix Invoice Services, il software di fatturazione elettronica del gruppo Generix.

–Riduce il tempo del ciclo di elaborazione. Il tempo medio di elaborazione di una fattura cartacea è di 14 giorni, mentre il tempo di elaborazione di una fattura elettronica è di 3 giorni, ovvero 11 giorni in meno. Un notevole risparmio di tempo consente l’ottimizzazione delle attività e una migliore distribuzione delle attività lavorative.

–Riduce il rischio di errori e frodi. L’uso della fatturazione elettronica cerca di combattere ed eventualmente porre fine ai tradizionali problemi della fatturazione cartacea come furto di identità, servizi non consegnabili, trasferimento fraudolento, duplicati o importi errati e altri problemi. In breve, ridurre il tasso di ritardi nei pagamenti.

Massimizzare l’utilizzo dei margini aziendali. L’utilizzo della fatturazione elettronica attraverso soluzioni come Generix Invoice Services aiuta a migliorare i margini aziendali in quanto, in questo modo, si eliminano le penalità per i fornitori e si sfruttano gli sconti.

Migliora la visibilità e il monitoraggio delle operazioni. La fatturazione elettronica consente di migliorare la visibilità e la tracciabilità delle operazioni, in quanto consente il coordinamento delle azioni tra attori interni ed esterni, abbattendo così i silos tra i reparti. Una soluzione che migliora la soddisfazione dei clienti grazie alla possibilità di tenere traccia degli scambi, dell’utilizzo degli allegati e dell’accesso ai fascicoli legali.

– Espande l’innovazione e crea vantaggi competitivi. Si creano vantaggi competitivi per tutti i tipi di aziende, indipendentemente dalle dimensioni, attraverso la centralizzazione della fatturazione e la reingegnerizzazione dei processi di controllo attraverso l’uso di analisi E2E o tecnologie IA/ML integrate nelle soluzioni APA.