64 app e giochi Android a pagamento gratuiti su Google Play oggi 22 ottobre

Sabato entriamo nel fine settimana, si attraversa l’acqua in mezzo paese, ma con Uscite come Morbius e The Pheripheral su piattaforme VOD Se non vuoi muoverti da casa. fine settimana per Prova i costumi di Halloween su Snapchat S Ottieni Microsoft 365 gratuitamente. e sabato 22 ottobre, quando puoi scaricarne fino a 64 App e giochi gratuiti per Android.



App e giochi gratuiti oggi 22 ottobre

I giochi e le app gratuiti includono giochi di vari generi – platformer, realtà virtuale, puzzle, sparatutto – e fotoritocco, aritmetica, strumenti, meditazione, apprendimento delle lingue e giochi di suspense, piattaforme e horror.

Successivamente, ti passiamo l’elenco con i collegamenti e il prezzo che solitamente contiene l’applicazione: un elenco compilato da Vari siti come Notengosuelto. Alcuni ti dicono per quanti giorni saranno gratuiti, altri no, ma l’installazione è gratuita, anche se è anche possibile che se un’app non paga è perché ha finito di essere gratuita da ieri fino ad ora.

Potresti vedere che oggi nel Google Store ci sono più app gratuite e il motivo per mettere questo importo è seguire uno standard. In questo caso, sono stati inclusi solo quelli che hanno quasi superato la valutazione di 3 stelle su 5: