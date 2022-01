7 aspetti economici che influenzeranno i tuoi soldi – InfochannelInfochannel

“Abbiamo visto come paesi, valute e aziende hanno paralizzato l’apparato produttivo e che si tratta di un meccanismo complesso che richiederà del tempo per rivitalizzarsi, ed è per questo che abbiamo assistito a una carenza nella filiera di materie prime, elettrodomestici, pezzi di ricambio e la produzione di automobili che non sono stati solo un prodotto delle sfide che la pandemia pone all’industria e al commercio, ma è iniziata anche nel 2019, con la guerra commerciale che Cina e Stati Uniti stanno combattendo da questo momento in poi che porterà influiranno senza dubbio sui mercati di tutto il mondo”.