7 giochi Switch fortemente scontati per sfruttare al meglio il tuo tempo libero senza spendere soldi

Nonostante Switch sia in circolazione da molti anni e nonostante le voci costanti su una nuova console Nintendo dietro l’angolo, è ancora una delle console più amate sul mercato.

Soprattutto perché ha un catalogo di giochi unici, con saghe Nintendo come tutti i giochi di Mario, giochi di Zelda e simili, ma anche perché è un ibrido che offre un gameplay che gli altri non hanno, e questo compensa il fatto che di solito non ci sono molti sconti sui loro giochi.

Solo perché non è popolare non significa che non ci siano offerte di tanto in tantosoprattutto nei giochi che non portano il marchio Nintendo, di studi indipendenti condivisi con altre console.

Molti di essi sono dei veri affari, con prezzi intorno ai 30€ e recensioni ottime sotto ogni punto di vista, come nel caso di Sea of ​​Stars, il gioco di ruolo che quest’anno è stato una vera sorpresa.

Mare di stelle

Sea of ​​Stars è un videogioco che cattura l’essenza dei classici giochi di ruolo, con un gameplay che rende omaggio al leggendario Final Fantasy.

Progettato per coloro che desiderano l’età d’oro dei JRPG di combattimento a turni, una trama profonda e personaggi coinvolgenti sono il nucleo di questa esperienza, il tutto racchiuso in una grafica moderna ma retrò.

Sea of ​​​​Stars promette non solo nostalgia, ma innovazione, con sistemi di gioco che sfruttano la tecnologia odierna per offrire un’esperienza fluida e coinvolgente. Se ti sei mai perso nei mondi dei vecchi giochi Final Fantasy, scoprirai che Sea of ​​​​Stars è il luogo perfetto per rivivere quelle sensazioni e creare nuovi ricordi.

The Legend of Zelda: Echi di saggezza

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom invita i giocatori a immergersi in una nuova epica avventura nell’universo di Zelda. Questo titolo porta i fan ad esplorare il vasto regno di Hyrule, ora ampliato con nuove aree piene di segreti e sfide.

I giocatori assumono per la prima volta il ruolo di Zelda, che deve decifrare gli echi dell’antica saggezza per contrastare ancora una volta i piani malvagi di Ganondorf. Con un sistema di combattimento migliorato, gli incontri sono più tattici e richiedono una strategia più profonda, mentre i puzzle includono elementi innovativi che utilizzano le capacità uniche del controller Switch.

Set Lego Harry Potter

Questo set rimasterizzato include LEGO Harry Potter: Anni 1-4 e LEGO Harry Potter: Anni 5-7, consentendo ai giocatori di rivivere le avventure del giovane mago durante i suoi sette anni di addestramento a Hogwarts.

Con una grafica ridisegnata e due pacchetti di contenuti scaricabili, i giocatori possono esplorare ambienti familiari, imparare incantesimi, preparare pozioni e affrontare sfide mentre avanzano nella storia. Il gioco è adatto a tutte le età e offre un modo unico di vivere le classiche storie di Harry Potter, con l’umorismo caratteristico e le possibilità di personalizzazione che solo i giochi LEGO possono offrire.

Tomb Raider 1-3 rimasterizzato

Tomb Raider 1-3 rimasterizzato

Tomb Raider 1-3 Remastered per Nintendo Switch invita i giocatori a riscoprire le iconiche avventure di Lara Croft in una raccolta che include i primi tre titoli della serie.

Questa rimasterizzazione offre una grafica migliorata, consentendo ai fan di vivere un’esperienza visivamente ricca pur mantenendo l’essenza del gioco originale. I giocatori possono esplorare antiche rovine, risolvere enigmi intelligenti e incontrare pericolosi nemici mentre viaggiano per il mondo alla ricerca di tesori perduti.

Inoltre, questa edizione include tutte le espansioni e i livelli segreti, fornendo un’esperienza completa ed ampliata. Con la possibilità di passare dalla grafica moderna al classico aspetto poligonale, i giocatori possono abbandonarsi alla nostalgia o godersi l’aggiornamento visivo come preferiscono.

LEGOMarvel Supereroi

Con una storia originale, il gioco riunisce più di 100 supereroi e supercriminali Marvel, tra cui Iron Man, Spider-Man, Hulk, Capitan America, Wolverine e altri. I giocatori hanno il compito di fermare Loki e un folto gruppo di cattivi che cercano di costruire una superarma in grado di distruggere il mondo.

Attraverso una New York costruita con gli iconici mattoncini LEGO, i giocatori esplorano, combattono e risolvono enigmi, godendo della libertà di passare da un personaggio all’altro per usare le loro abilità uniche e far avanzare la storia. Il gioco offre anche la possibilità di visitare altri luoghi iconici dell’Universo Marvel, offrendo un’esperienza di gioco molto diversificata.

Inoltre, il multiplayer consente ad amici e familiari di unirsi al divertimento, sia che collaborino per completare le missioni o che competano l’uno contro l’altro.

Suidoken 1 e 2 HD Remaster

Suidoken 1 e 2 HD Remaster per Nintendo Switch è una reinvenzione di due classici JRPG che hanno definito un’epoca. In questa rimasterizzazione, i giocatori possono rivivere le epiche avventure di Suikoden I e Suikoden II con una grafica migliorata e ad alta definizione.

La storia di Suikoden I ci porta in un impero in declino, dove un ex eroe è diventato un tiranno e un esercito di liberazione si ribella. Le 108 Stelle del Destino si uniscono per cambiare il corso della storia. Suikoden II, invece, ci immerge nella storia di un giovane e del suo amico nel mezzo di una disputa di confine, dove una pace effimera è il preludio a una nuova guerra.

Entrambi i giochi sono stati accuratamente rimasterizzati per offrire un’esperienza coinvolgente con illustrazioni di sfondo ad alta risoluzione, nuovi effetti visivi che migliorano l’animazione pixel art ed effetti sonori ambientali che ci trasportano in questo mondo fantastico.

Tutti e 1-2 cambiano

Progettato per sfruttare appieno le funzionalità della console Nintendo Switch, questo titolo è uno dei preferiti dai fan Nintendo per feste e incontri sociali. Il gioco invita i giocatori a partecipare a una serie di minigiochi, dall’amicizia con gli alieni alla gestione di una caotica gelateria. Con modalità che supportano da 2 a 100 giocatori, tutti sono accessibili su 1-2 Switch ed è facile giocare utilizzando i controller Joy-Con o persino i telefoni cellulari.

Il gioco offre una varietà di modalità, è perfetto per un massimo di 8 giocatori e fa muovere tutti attraverso attività come staffette e giochi a nascondino. La modalità mobile, invece, consente a un massimo di 100 giocatori di unirsi al divertimento utilizzando i propri dispositivi mobili per interagire con il gioco. Inoltre, ci sono opzioni per competere in tornei a squadre di diversa durata e una competizione a quiz in cui tutti competono per essere i più veloci a rispondere correttamente.

