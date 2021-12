7 siti per disegnare l’amico invisibile

Pronto per il Natale? Festeggia con un amico invisibile. Questi sono i migliori siti per farlo.

Vuoi festeggiare il Natale con stile? Qual è il modo migliore per farlo creando un file? Regalo amico invisibileUn buon modo per ringraziare e celebrare l’amicizia, non importa quanto tu sia lontano.

Come ben sai, il stagione delle vacanze Sono date magiche Condividi e festeggia il Natale, e molti di loro hanno l’abitudine Festeggia l’amico invisibile, conosciuto anche come amico segreto NS Babbo Natale segreto. È lei che non ama scambiarsi regali, perché ti lasci sorprendere dal dono di un altro.

Questa tradizione è molto comune tra i lavoratori, la famiglia e gli amici. riguarda regalare a qualcuno di nascosto In particolare, è chiaro che al momento della tua presentazione riceverai un regalo, che lo rende un momento molto emozionante e divertente.

Se vuoi farlo quest’anno e le circostanze non ti consentono di realizzare il disegno di persona, non dovresti preoccuparti. Ora, con il progresso della tecnologia, c’è Siti web per disegnare amici invisibili gratis, soprattutto su lunghe distanze.

Organizza i partecipanti in Regalo amico invisibile Potrebbe essere un po’ noioso perché i partecipanti generalmente hanno orari diversi, ma ora è possibile Automatizza l’omaggio in un modo molto semplice.

Le pagine web che vedremo di seguito hanno gli stessi meccanismi da allora Seleziona casualmente i partecipantiTuttavia, alcuni si distinguono in termini di velocità e interfaccia grafica.

Uno dei siti web di regali gratuiti più popolari Lista dei desideriQui puoi creare il tuo amico invisibile abbastanza facilmente. Quando si accede al Web, è necessario fare clic su “Inizia il tuo Babbo Natale segreto”. Successivamente, l’amministratore del gruppo deve inserire il suo nome e la sua email.

Ora vai a mettere nome e cognome del resto dei partecipanti, dopodiché puoi escludere di non dare coppie, e infine metti il ​​nome del gruppo e la data dell’estrazione. A questo punto la pagina web genererà un URL che dovrà essere inviato a ciascuno dei partecipanti.

Una volta ottenuto il collegamento come partecipante a Regalo amico invisibile, seleziona il tuo nome e digita la tua email, in pochi secondi riceverai una notifica chi sarai tu amico segreto.

Disegna i nomi È un sito Web che mantiene ciò che promette Interfaccia abbastanza semplice Dove devi inserire i nomi dei partecipanti e persino aggiungere o rimuovere partecipanti in qualsiasi momento.

Successivamente, dovresti aggiungere delle eccezioni se lo desideri, sarà infine necessario inserire il nome dell’evento, la data e anche l’importo del budget per il regalo, con un minimo di 10 USD.

Quando hai finito, dovresti Metti la tua email Confermalo, un URL verrà generato istantaneamente in modo da poterlo inviare ai partecipanti.

il sito Organizzatore di Babbo Natale segreto È una piattaforma facile da usare, gli unici dettagli sono che devi avere l’e-mail di ogni partecipante a portata di mano per registrarti, scrivere il nome di ogni persona, il nome e la data dell’evento e del luogo Quantità minima per i regali.

Una volta creato l’evento, devi confermarlo, questa azione lo farà accadere Invia l’invito a tutti i partecipanti Nel nome dell’amico invisibile.

altro Generatore di amici invisibili totalmente gratuito lui è regaloPer utilizzare questa piattaforma è necessario essere registrati, il che è molto semplice. Una volta fatto ciò, avrai tre opzioni: “Le mie liste”, “Acquisti” e “Collezioni”. Se quello che vuoi è creare un file regalo amico segreto Fare clic sull’opzione “Gruppi”.

Successivamente, devi inserire i nomi di ciascun membro della lotteria con la loro e-mail e fare clic su “Salva il gruppo e invita”In pochi secondi tutti i membri riceveranno un’e-mail con il nome e chi corrisponde, puoi anche creare una lista dei desideri, in questo modo sapranno cosa vuoi ottenere.

Un’altra pagina molto popolare è Amico invisibile in lineaQuesta particolare piattaforma fa il 100% di ciò che promette: “Fai disegnare un amico invisibile online gratuitamente”. Quando arrivi al sito web, avrai un modulo che dovrai compilare con il tuo nome, email ed esclusione (se necessario).

Qualcosa da tenere a mente è che Amico invisibile in linea Ti permette di caricare un foglio Excel, questo rende più facile il check out quando ci sono molti partecipanti, una volta compilato il form, clicca Vai al passaggio 2.

In questo passaggio devi Crea un nome omaggio e digita un messaggio, infine clicca “invia una mail” In pochi secondi tutti i partecipanti Riceveranno il nome del loro amico invisibile.

stella nana Ha il vantaggio di essere un portale specializzato in Celebrazioni di dicembre, dove puoi creare e condividere una lista dei desideri, creare uno scambio di regali e, naturalmente, a Regalo amico invisibile.

Per effettuare la lotteria stella nana Sarà necessario essere registrati sulla piattaforma, ma questo non è un problema, come si può Accedi con la tua email Gmail.

Dopo aver effettuato l’accesso, è necessario Inserisci il nome dell’evento, seleziona la data di ritiro, e scegli se sei un organizzatore o un organizzatore e un partecipante allo stesso tempo. Alla fine scegli come verrà consegnato il regalo, se di persona o via email, e se è da qualche parte, inserisci l’indirizzo e l’ora dell’evento.

Infine, sarà necessario Digita il tuo nome e la tua emailPer finire, tocca “inviare inviti”. Successivamente, ogni partecipante riceverà via e-mail un file Invito alla lotteria degli amici invisibili.

Picado È una pagina web con un’interfaccia semplificata e molto facile da usare, devi solo cliccarci sopra “Crea un gruppo” Quindi apparirà come una forma. A questo punto, l’organizzatore dell’evento deve inserire i dati (e-mail, nome del gruppo, nome e cognome e password).

Allora devi Annotare nome, cognome ed e-mail di ogni partecipante e salvare le modifiche, verrà inviata automaticamente una mail a tutti i partecipanti, la data di ritiro può essere impostata quando si vuole e ad ogni modifica apportata, i partecipanti riceveranno una mail.

