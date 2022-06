7 videogiochi che offre a mio padre

video gioco. Sta permeando sempre più il nostro tempo libero e il suo accesso sta gradualmente diventando sempre più onnipresente. Fortunatamente, le nuove generazioni comprendono meglio – e in modo più organico – il valore dei videogiochi, che va oltre il semplice intrattenimento. Oggi sono media di narrazione interattiva e sono arene pubbliche dove puoi incontrare i tuoi amici, in qualsiasi parte del mondo, e goderti un gioco o un evento dal vivo.

Mentre molti adulti oggi sono cresciuti con le prime ondate di videogiochi negli anni ’80 e ’90, il passaggio alla genitorialità o alle mansioni lavorative ha costretto molti di loro a mettere da parte console e giochi. Ma non è mai troppo tardi per recuperare il ritardo, soprattutto se ci sono bambini in casa.

Anche se l’ultima cosa giocata è una questione di tempo backmanil primo Mario o una vecchia versione di FIFA, alcune conoscenze di base sono ancora lì. Anche lamentarsi della difficoltà dei giochi attuali è una scusa per molti, ma si riduce a: quasi tutti i giochi moderni offrono modi molto semplici per godersi la storia, gli scenari o le caratteristiche principali del titolo.

Un’altra cosa buona è che sia Xbox che PlayStation di Microsoft hanno nel nostro Paese servizi in abbonamento, che, dopo aver pagato un canone mensile, consentono di accedere a tanti vantaggi e download, tra cui grandi librerie di giochi per tutti i gusti, che non ti resta che provare a mantenere . Cercando di trovare l’indirizzo perfetto.

E se puoi giocare in coppia, con gli insegnamenti e i suggerimenti, l’esperienza può diventare estremamente divertente e fruttuosa. Ecco alcuni suggerimenti di gioco per la festa del papà.

Indubbiamente, il franchise di videogiochi basato sui personaggi Lego è un ottimo punto di partenza per il gameplay cooperativo e familiare in un modo abbastanza semplice. i giochi Giochi di puzzle Si affidano all’esplorazione, alla raccolta, alla risoluzione di enigmi e ad alcuni combattimenti per rendere l’esperienza emozionante. Come sempre, la saga di Star Wars resta una delle principali fonti di ispirazione.

I primi giochi erano fondamentalmente le storie originali della saga, ma con un po’ meno scimmie Lego. Ma la serie stava maturando fino a quando non è arrivata La saga di Skywalker, un gioco che è davvero il livello successivo: la storia è a sé stante, ci sono centinaia di personaggi nel corso dell’avventura e anche il combattimento è stato migliorato ed è ora più profondo e soddisfacente. Ha più colori e battute che mai, ed è perfetto per un pomeriggio tra padre e figlio, con una storia che entrambi conoscono. (Disponibile per PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, 5, Xbox One e Series X).

I seguenti non sono nuovi giochi, ma vale sicuramente la pena giocarci in coppia. Il primo è il classico presain particolare il suo seguito, e Cancello 2. L’idea in entrambi i casi è quella di fuggire da stanze diverse utilizzando portali che consentono di passare attraverso la logica per trovare una soluzione. Sono giochi intelligenti e divertenti progettati per essere goduti in modo cooperativo, sebbene possano essere goduti anche da soli.

Il titolo che stiamo evidenziando è il secondo titolo della serie, ed è più ambizioso, complesso e completo del primo. Tanto che anche il villain è uno dei personaggi più famosi (e divertenti) della storia. È un gioco davvero vecchio, ma le sue meccaniche non sono state replicate, quindi Cancello 2 È ancora un titolo davvero unico e interessante. (Disponibile per Windows, macOS e Nintendo Switch).

Questo gioco indie, originariamente pubblicato nel 2017, ha ancora una lunga vita, grazie a un’espansione scaricabile che ha debuttato questo mese e, naturalmente, alla popolare serie animata Netflix che esplora le vite di questi calici animati che vendono le loro anime al diavolo.

Di più festa del papà

Per chi non lo sapesse, Cuphead È un’avventura con un’anima forte arcadico. In base al sottotipo corri e sparaIl gioco è semplice nella sua meccanica ma difficile da padroneggiare. I nostri eroi devono correre, sparare e sconfiggere un’orda di nemici surreali. Tutti sono affascinati dall’estetica dell’animazione retrò che ci ricorda Betty Boop o affari Max Fleischer, oltre alla musica tra le due guerre che accompagna il gioco. Divertente, colorato, psichedelico e avvincente. Ora che ci sono nuovi materiali da scaricare, è un’ottima scusa per giocarci. Oppure gioca di nuovo e si spera di averne due. (Disponibile per Windows, macOS, Xbox Series One, X/S, PlayStation 4 e Nintendo Switch).

Il giochi retrò Si riferisce ai videogiochi classici di culto che esistevano in passato. Per ovvi motivi generazionali, questa tendenza è diventata più attuale e interessante, o semplicemente per nostalgia o per rivivere i giochi del passato con i bambini, come se fossero pezzi da museo. Esistono diversi modi per emularlo, ma per chi ha un budget limitato, il sistema Anstream Arcade è un ottimo modo per conoscere i titoli che incarnavano i primi tempi dei giochi.

Attraverso fluireIn grado di giocare ai giochi degli anni ’70, ’80 e ’90 arcadico Nascondi gli indirizzi delle console a 8 e 16 bit da Atari, Commodore 64, console portatili e altro. Inoltre, ci sono classifiche, tornei e sfide per competere online contro altri giocatori. E una cosa molto importante: tutto è gratuito, i giochi sono concessi in licenza e non c’è nulla di illegale. Quindi impazzisci, senza sentirti in colpa. (Disponibile per Windows, macOS, Android, iOS e presto su console).

Bene, è un gioco gratuito, ma è sicuramente un gioco tanto atteso che ha fatto rumore sin dalla sua uscita, solo poche settimane fa. Questa è nuova Satana Progettato per dispositivi mobili, certamente funziona come un incantesimo e conserva l’essenza che ha reso questo franchise di giochi di ruolo così popolare: mondi fantasy gotici con una vista isometrica, numerosi nemici e ancora più modi per eliminarli. Tutto questo con i successivi miglioramenti che il personaggio sperimenta attraverso questo enorme gioco multiplayer. Attenzione che è sempre online, ma può essere gustato in piccole dosi giornaliere.

Sebbene sia gratuito, il gioco ha piccole transazioni, Il che ha suscitato molte polemiche dopo la sua uscita: Può essere molto necessario mettere mano in tasca per migliorare i numeri del protagonista – alcuni calcolano che per massimizzare un personaggio, sarà necessario spendere tra 50mila e 100mila dollari-, ma se non lo fai non succederà nulla t. Dipenderà esclusivamente dall’utente. Ad ogni modo, da questa traccia, è il miglior intrattenimento portatile disponibile oggi. (disponibile gratuitamente a AndroideE il iOS e Windows).

Questa straordinaria avventura d’azione in prima persona è stata rilasciata indipendentemente nel 2013 ed è uno dei giochi più sorprendenti degli ultimi decenni. Il ruolo del giocatore è quello di un normale impiegato che vede improvvisamente come il mondo intero scompare. Il giocatore può navigare liberamente attraverso uffici e corridoi per scoprire cosa è successo. Un caloroso narratore ti accompagnerà nell’avventura ricca di sorprese.

Con discernimento, sarcasmo e obiettività come meccaniche principali, il giocatore può accettare o meno la “narrazione” del gioco, rendendo le possibilità di movimento praticamente illimitate, quasi come “scegli la tua avventura”. Questa è la nuova versione Ultra Deluxe Porta nuovi contenuti, oltre ad essere ottimizzato per le console esistenti. Non può essere classificato, è l’influenza assoluta delle serie TV attuali come Pericolo e altre distopie simili. (Disponibile per PC, PlayStation 4, 5, Xbox One, Series X e Nintendo Switch.)

Il sequel dell’interessante gioco del 2015 che mescolava open world, Parkour e un’orda di zombi, ha avuto un seguito di successo ambientato 20 anni dopo che alza la posta con una grafica migliore, un’espansione più complessa, più armi e molto altro, Parkour. Attraversare il mondo di gioco può essere dinamico, fluido e molto soddisfacente.

Sviluppata di nuovo dallo studio polacco Techland, la storia potrebbe non essere la più coinvolgente, ma prende sicuramente il viaggio man mano che il personaggio avanza, le decisioni vengono prese e il potere. Inoltre, c’è la possibilità di giocarci in modalità cooperativa fino a quattro persone. Da buon gioco di ruolo open world, ci sono molte attività da fare quando gli zombi, forse i cattivi preferiti del mondo dei videogiochi, vengono eliminati. (Disponibile per PlayStation 4, 5, PC Windows, Xbox One e Series X).

*I prezzi dei prodotti sono validi dal 14 giugno 2022. I valori e la disponibilità possono variare.