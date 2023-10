78-74. L’UCAM si prosciuga in attacco e inizia in Europa con la sconfitta in Italia

Redazione sportiva, 18 ottobre (EFE).- L’UCAM Murcia, a secco in attacco quando la partita era decisa e con un certo vantaggio, ha iniziato con una sconfitta in questa edizione della FIBA ​​​​Champions League, perdendo 78-74 al Bertram Court. Cestino terthona italiano.

La squadra allenata da Chito Alonso, che poteva contare su Thad McFadden già guarito dalla distorsione alla caviglia, è comunque partita bene e ha iniziato a fare la differenza, raddoppiando il rivale a metà del primo quarto (9-18).

Gli universitari hanno visto il canestro con facilità, l’allenatore italiano Marco Ramondino ha provato a cambiare il corso della partita, che ha fatto reagire la sua squadra e si è conclusa con il punteggio di 22-25 a favore dell’UCAM CB nel primo quarto. Dylan Ennis, Nemanja Radovic e Simon Birkander hanno condiviso il vantaggio offensivo con sei punti ciascuno.

I transalpini continuano il loro slancio all’inizio del secondo quarto infilandosi un parziale di 13-3 che porta il punteggio di Paula Paolo Ferraris sul 27-25.

La squadra spagnola si è riorganizzata (29-32) e nei minuti successivi l’UCAM è rimasta costantemente in panchina fino al riposo con il punteggio di 41-42 a favore del CB.

La squadra di Cito, ottima come squadra, non ha mai aperto varchi contro gli avversari grazie al gioco individuale di giocatori come Chris Dove e Dashon Thomas.

Dopo aver attraversato gli spogliatoi, la squadra spagnola ha intensificato la difesa e ha comandato con una certa autorità fino a raggiungere i dieci gol (46-56) e ha concesso solo cinque gol in sei minuti e mezzo.

A quel punto l’UCAM CB si è fermato e ha perso slancio contro un rivale partito nell’ultimo quarto (55-58).

Il tabellone diceva 60-63 negli ultimi cinque minuti della partita poiché entrambe le squadre continuavano a commettere errori in quei dieci minuti.

In quell’ambiente gli italiani segnarono due triple consecutive, una di Redtin Obasohan e l’altra di Kyle Weems, e il 2+1 di Dove, dopo un po’ Terthona prese il controllo e con un vantaggio importante a quel punto ( 69- 63).

I Segura Capitals, pesantemente impantanati, erano sotto sette a due minuti dalla fine (72-65), e sebbene due triple di Dustin Sleva e Troy Gaubain permettessero loro di sperare in una rimonta, non è arrivata perché Lude Haganson ha mancato. Quello che ha lanciato sarebbe stato pari a 74 se fosse entrato.

È stata praticamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso per gli studenti universitari, in cui hanno fallito nei momenti cruciali e hanno fallito nella prima europea.

– Scheda dati:

78. Canestro Bertram Terthona (22+19+14+23): Obasogan (15), Dove (16), Weems (12), Tom (5) e Radosevic (6) -quinto titolare-, Gerini (2), Candy (-), Stratins (5), Baldasso (9) e Tommaso (8).

74. UCAM Murcia Club Baloncesto (25+17+16+16): Gaubain (14), Ennis (14), Kuruks (5), Radovic (12) e Birkander (8) -quinto titolare-, Sant-Ruz (2 ), McFadden (2), Sleva (5), Sakho (2), Diagne (4), Hakanson (6) e Jelínek (-).

Arbitri: Aleksandar Klicic, dalla Serbia; Geert Jacobs dal Belgio; e Kerem Baki, di Türkiye. Non eliminato.

Incidenti: Partita del Gruppo H corrispondente alla prima giornata della FIBA ​​Basketball Champions League, giocata davanti a circa 3.000 spettatori al Pala Paolo Ferraris di Tortona. EFE

