8 modi per indossare abiti da uomo semplici nel 2022

Più che semplici vestiti neri dalla testa ai piedi o Camicie su misuraQuesti sono gli stili e gli abiti con cui creare un guardaroba da uomo semplice.

La semplicità quando si tratta di abbigliamento può sembrare difficile perché si rischia di cadere in abbinamenti noiosi, vaporosi e persino sgradevoli. linea di divisione Eleganza e buon vestito Che trasmette questo schema e viceversa è debole, ma bisogna solo tenere conto di alcuni indicatori per non fallire.

La chiave per un guardaroba semplice è Scegli vestiti di base E si uniscono tra loro. Quando si creano set, viene scelto questo tipo di abbigliamento, aggiungendo un elemento che ha un tocco speciale. Ad esempio, alcuni Scarpe da ginnastica alla moda Come le Converse Chuck 70 Trek. Tutti i tipi di abbigliamento valido come magliette, camicette, maglie, pantaloncini o polo. si Sempre Colori semplici e neutridove puoi lasciare più libertà di essere creativo con trame e tessuti.

Una volta che hai un buon assortimento di vestiti semplici, sarà facile creare diverse combinazioni, idealmente la maggior parte dei vestiti si combina tra loro. Quindi non devi perdere tempo a pensare, dopo tutto, Praticità e versatilità sono concetti chiave minimalismo.

T-shirt, polo o t-shirt sono un must

un Maglietta bianca e nera Costituiscono la prima linea di ogni guardaroba semplice e che si rispetti, completamente semplice e disadorno. Sebbene siano il capo di abbigliamento più semplice dell’intero guardaroba, non tutte le camicie sono uguali. Pertanto, è consigliabile investire in quelli realizzati tessuti di alta qualitàBuon corpo per entrambi.

Oltre a questi, elettrodi Costituiscono una grande risorsa, soprattutto per potersi diversificare nella stagione estiva. In questo caso, i buoni materiali saranno ugualmente importanti e il più evidente sarà nell’area del collo. Il lembi del collo Le polo di scarsa qualità tendono a raggrinzirsi o deformarsi e non tornare mai alla loro forma originale. Un altro punto importante è come si sentono: né sciolti né stretti, da qualche parte nel mezzo.

Il semplice abito classico è camicia, forse dove si può trovare più varietà grazie alle diverse tipologie di colli: inglese, italiano, americano o il sempre versatile Mao. La vestibilità e la qualità del tessuto renderanno la collezione un successo o meno.

colpire i vestiti in denim

Jeans o giubbotto di jeans, preferibilmente in tonalità Blu medio o scuroÈ una buona formula per rinfrescare un outfit e dargli un tocco casual e spensierato senza tralasciare lo stile semplice.

Il denim è un semplice capo di abbigliamento.



Giacche per un look elegante

Sia in mezza stagione che in inverno, i blazer rappresentano Uno dei pezzi principali di questa estetica. L’importante è distinguere tra quelli organizzati e pensati per abiti o eventi formali piuttosto che quelli pensati per lo street style. Cioè, quelli che porterai al lavoro o a cena, Elegante ma leggero.

L’importanza degli accessori

Spesso gli accessori non sono apprezzati abbastanza, possono cambiare l’intero outfit da semplice a semplice complicato. Così, Orologi e cinture necessario. Si consiglia di scegliere design classici e tradizionali, discreti. Lo stesso per Gioielli e occhiali da sole. Il segreto è che non attirano l’attenzione, ma la loro assenza è evidente. Selezionane due, al massimo, contemporaneamente.

L’orologio è uno degli accessori preferiti della semplicità.



Cappotti lunghi, vestiti invernali da star

tutti Armadio semplice che si rispetti Tieni un lungo cappotto di lana o di stoffa per l’inverno, preferibilmente sopra il ginocchio. Nero, blu scuro o marrone sarebbero le scelte migliori, specialmente le ultime due. Dovrebbe essere semplice, con pochi bottoni, qualche bavero e due tasche frontali. La benedizione è che stanno bene con qualsiasi capo: dalla maglietta alla felpa.

felpe fuoristrada

Sì, anche i maglioni sono un elemento essenziale di tutti i giorni, anche se dovrebbero sempre esserlo nero o blu scuro, perfettamente liscia, preferibilmente senza cappuccio. In questo modo eviti di cadere nello stile sportivo che caratterizza questo capo. Sono un’alternativa alle giacche e si fondono con il resto dell’outfit.

I pantaloni, il pilastro di ogni outfit

Un outfit semplice vale quanto i pantaloni scelti, soprattutto quando si tratta di shorts. Non per niente rappresentano la struttura che lo circonda Il resto dell’outfit è organizzato. nel caso se lungo, le possibilità sono due: quelle dal taglio dritto, essenziali ma sicure; E i cinesi, i preferiti, poiché con loro si ottiene un ulteriore punto di eleganza e stile. Per quanto riguarda la corti, dritto e sopra il ginocchio è più adatto. Solo un paio di ciascuno, uno nell’ombra chiara e l’altro nel buio. Colori: nero, marrone, kaki o blu navy.

I pantaloni semplici dovrebbero essere in colori neutri.



Lo stile è monocromatico, classico minimalista

Una selezione ben scelta di vestiti semplici ti permetterà di creare tutti i tipi di abiti con gli stessi vestiti. Uno dei motivi è che tutti i colori disponibili saranno solidi e neutri, quindi si fonderanno tra loro e il fallimento sarà più difficile. Nonostante modo semplice Consiste nella scelta di un abito monocromatico. in questo senso, Il nero è il chiaro vincitore. stile dimostrato dal fondatore di Apple, Steve JobsÈ diventato il suo marchio personale.