9 I personaggi de Il Trono di Spade potrebbero tornare come spin-off di Jon Snow

MADRID, 18 giugno (CultureLe Leisure) –

Storia del Jon Snow Continuerà Sequel de Il Trono di Spade che si sta già preparando hbo max Sarà protagonista Kit Harrington. La continuazione seguirà le orme del personaggio nella sua nuova vita Oltre il muro con il libero Nel vasto e selvaggio terreno noto anche come Terre di eterno inverno.

Nonostante il fatto che non si sappia quasi nulla di questa nuova fantasia basata sull’universo fantasy che ha creato Giorgio RR Martinquesta continuità apre le porte, così come il ritorno di Harrington, I fan possono anche incontrare altri personaggi sopravvissuti al letale Game of Thrones.

fantasma

Anche se c’è qualcosa Gravemente ferito dopo aver combattuto grandi combattimenti la scorsa stagione Dalla serie, ha avuto un ruolo speciale nella situazione di stallo contro gli Estranei a Winterfell, dove il Re della Notte è stato finalmente sconfitto, Il lupo che Giovanni trovò da cucciolo con i suoi escrementiContinuerà sicuramente Il fedele compagno del protagonista Nella sua nuova vita con Persone libere oltre il muro.

tumore

Il coraggioso e carismatico guerriero selvaggio è soprannominato l’assassino gigante Era l’altro grande compagno di Snow la scorsa stagione. Infatti, nell’ultima inquadratura della serie in cui appare John, in viaggio verso i Territori del Nord, sta cavalcando al fianco, ovviamente, del personaggio che incarna. Cristoforo Hivju.

Brian dalla Terra

E parlando di Tormond, speriamo che l’ostinato selvaggio barbuto non abbia dimenticato la sua enorme passione per L’eredità di BrienIl Il coraggioso guerriero che ha catturato il suo cuore Che, per quanto ci provasse, non riuscì a superare. Il personaggio che hai interpretato prima Guendalina Christie Conclude la sua sezione ad Approdo del Re nel libro bianco che raccoglie nelle ultime righe con un capitolo le gesta dei Cavalieri della Guardia Reale. Sul suo grande amore, Jaime Lannister. Una sequenza che rivela, oltre ad essere emotiva, di essere stata nominata capitano di mantello biancola guardia del corpo del re Bran.

Sansa Stark

Se Jon dovesse stabilirsi con il Popolo Libero nelle terre oltre la Barriera, non sarebbe sorprendente se Il regno più vicino, il Regno del Nord, è governato dalla Regina di Grande Inverno, Sansa StarkHai qualcosa da dire nella storia di John.

CRUSCA schiacciata

Il Re dei Sei Regni È un altro personaggio che ha abbastanza voti per tornare. “Il ragazzo che è caduto da un’alta torre ed è sopravvissuto. Sapeva che non avrebbe mai più camminato, così ha imparato a volare” che, come ricordano i fan della serie, oltre ad essere un re, è qualcosa di più importante, Il Corvo Con Tre Occhi.

Tyrion Lannister

forse uno di Peter Dinklage Per essere il personaggio più attraente e amato dai fan. Più giovane di fratelli Lannister Fu l’architetto intellettuale della nuova distribuzione del potere, perché era il Propose Bran come re e affermò che da quel momento in poi il Trono di Spade non sarebbe più stato ereditarioma sono i padroni di Poniente che eleggeranno un nuovo re alla morte del re.

È stato nominato mano di cruscacosì ancora Un capolavoro di Westeros…e lui stesso non escludeva che la sua via e quella di Snow si sarebbero incontrate di nuovo. “Non mi aspetto di vederci di nuovo.”John gli disse quando gli disse addio nell’ultimo capitolo nei sotterranei di Approdo del Re. “Non ne sarei sicuro. Qualche anno fa la mano del re ti avrebbe fatto venire voglia di fare pipì dal confine del mondo.”E il nano rispose.

Aria Stark

insieme a crusca cruda Come Re dei Sei Regni e governa Sansa a Grande Inverno, nel capitolo finale Arya dice addio ai suoi fratellie John, e intraprende una nuova avventura per esplorare l’occidente sconosciuto. La giovane si trasformò in a assassino assassino Al punto da essere la prima persona Uccidi il re della notteVai a scoprire cosa c’è là fuori Dove finiscono le mappe?ma può darsi che a un certo punto nel vagabondare sia bene seguire gli audaci, Riportala a casa sua.

verme grigio

sei d’accordo Capo non inquinato Che l’assassino del suo amato editore possa ricostruirsi la vita come se nulla fosse? verme grigio È stato completamente visualizzato Contrariamente alla decisione di non giustiziare Jon Snow, Quindi, anche se l’ha annunciato nell’ultimo capitolo Partenza per l’isola di Naath, la casa perduta dei MissandeiNon è da escludere che in futuro andrà a trovare Snow Ottieni la tanto attesa vendetta.

Drogon

L’ultimo dei tre figli di Daenerys è ancora vivo. Dopo aver visto come Jon Snow (Aegon Targaryen) ha ucciso i Khaleesi pugnalandoli al cuore, enorme mostro nero Prende il cadavere di sua madre e lo porta ad est… forse nelle terre dei suoi antenati, vecchia valeria. Ma non dimenticare che John è Targaryen e quindi ha ancora un legame con il drago.

Latteria Targaryen?

E immaginiamo… Perché non riesci a immaginare la resurrezione della Madre dei Draghi. Non sarebbe la prima volta che succede in Game of Thrones, Jon Snow si riporta in vita grazie alla benedizione di Melisandre Ashai, la Sacerdotessa Rossa.

Infatti, Ci sono teorie che confermano il personaggio Emilia Clarke Può essere rianimato dal Sommo Sacerdote Pinheiro, il capo dell’ordine a cui appartiene Melisandre e che supera di gran lunga i suoi poteri. Questo personaggio, che non compare nella serie ma nei romanzi di Martin, risiede a Volantis ed è lì, e sostiene questa ipotesi, Dove Drogón ha preso il corpo di Daenerys.