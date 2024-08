90 ore di autonomia in modalità GPS e Android Wear per questo smartwatch di fascia alta e scontatissimo

Lo smartwatch TicWatch è una meraviglia sotto ogni aspetto, dal design alla funzionalità e alla sensoristica

Questa edizione Enduro include un vetro zaffiro e una batteria che dura fino a 45 giorni in modalità eco

Ti piacerebbe avere uno dei migliori smartwatch sul mercato che non abbia una mela incisa sul retro? Esistono ottime opzioni al di fuori dell’ecosistema Apple e una di queste lo è TechWatch Pro 5Endurouna versione migliorata in alcuni aspetti della versione normale, che oggi gode di uno sconto significativo lasciando il suo prezzo finale a € 251,99 su Amazon. Questo modello ha un prezzo 351 euro su AliExpress Con il codice BTES40 e € 269,99 su Mobvoi.

Su Amazon puoi ottenere Due finiture, ardesia e neroallo stesso prezzo. in ogni caso Dovrai accettare coupon rispettivamente da 38 e 58 euro. Questa offerta sarà disponibile solo oggi, fino a mezzanotte. TicWatch è un’azienda specializzata con Garmin in questo tipo di orologi particolarmente resistenti Progettato per lo sport.

Design straordinario, resistente e tanti sensori ti aspettano

Il design del TicWatch Pro 5 Enduro è stato ottimizzato per offrire Maggiore comfort e resistenza Dal precedente. cassa dell’orologio, 48 mm e acciaio inossidabileÈ un po’ più sottile e i bordi rialzati forniscono una migliore protezione. Cintura comoda e sicura Si adatta bene al polsoRiduce la sudorazione, molto utile durante gli allenamenti lunghi.

Il display AMOLED da 1,43 pollici è ricoperto di vetro zaffiro, che lo rende meno suscettibile a graffi e crepe. Inoltre, è stata migliorata la Digital Crown, ora più grande e più facile da usare. Include un secondo schermo monocromatico per le informazioni di base o quando abbiamo bisogno di maggiore indipendenza.

Per quanto riguarda la componentistica interna, il TicWatch Pro 5 Enduro conserva gli stessi sensori del fratello gemello, consentendo di utilizzare lo stesso caricatore e cinturini. Ma, Non ha ancora la ricarica wirelessQuesta è una funzionalità che molti utenti stavano aspettando. La batteria è uno dei punti forti di questo orologio in quanto dura parecchio Fino a 90 ore in modalità smart e fino a 45 giorni in modalità risparmio.

Per rivedere tutte le statistiche raccolte dall’orologio, È necessario utilizzare l’app Tic Health. Altri sport e attività sono stati aggiunti nell’ultimo aggiornamento. Sebbene non sia avanzato come quello di Garmin per il rilevamento delle attività, nel complesso fa un buon lavoro. Ottime prestazioni GPS È approssimativamente uguale a quello di Apple Osservare Ultra 2.

Finalmente era giunto il momento Certificato MIL-STD-810H e resistente all’acqua fino a 5 ATMIl che lo rende adatto a varie attività all’aperto. Sebbene non offra cambiamenti radicali rispetto al suo predecessore, i miglioramenti nel design, nella batteria e nel software lo hanno reso tale Aggiorna valori. Il sistema a doppio schermo e la sua resistenza lo rendono indispensabile per gli sportivi e le escursioni in montagna.

