95 minuti di giochi, giochi e ancora giochi

Siamo già alle porte dell’inizio Galleria giochi Xbox e BethesdaDomani dalle 19:00 (ora locale) inizia l’evento Xbox più atteso dell’anno. Questo evento, anche se ogni anno, sembra molto speciale e ci saranno, come sempre, moltissimi tessuti da tagliare.

Non avremo né più né meno di 95 minuti di annunci, e quello sarà quanto durerà la presentazione e speriamo di vedere tutte le novità che Xbox e Bethesda hanno per i prossimi mesi. Aaron Greenberg Ha lanciato un messaggio sui social media mostrando il suo entusiasmo per l’evento di domani e la grande accoglienza da parte dei fan che aspettano domenica, una giornata ricca di partite, partite e ancora partite.

Xbox e Bethesda Games mostrano 95 minuti di giochi

Sono contento che persone provenienti da tutto il mondo si uniranno a noi domenica. Come squadra, sentiamo una grande responsabilità nel rappresentare il meraviglioso lavoro delle migliaia di persone che stanno lavorando così duramente per creare questi giochi per tutti voi.

Come sapete, a partire da domani alle 19:00 (ora locale), vi porteremo tutte le novità che ci sono rimaste di questo tanto atteso evento.