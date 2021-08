“999”, la canzone che unisce Selena Gomez e Camilo | musica | intrattenimento

La canzone è stata prodotta dal vincitore del Grammy Award e del Latin Grammy Award Edgar Parreira, insieme ad AC e Camilo stesso.

cantante americana Selena Gomez E il suo collega e compositore Camilo Hanno fatto la loro prima collaborazione con la canzone pop”999 pollici, una canzone scritta dall’artista colombiano pubblicata con un videoclip che mostra “reale rilevanza nell’interpretazione dei testi”.

“Camilo è un meraviglioso cantautore e cantante che è orgoglioso di rivelare i suoi veri sentimenti ed emozioni con cui comunichiamo all’istante. Non potrei essere più entusiasta di collaborare con lui”, ha anche detto l’attrice in una dichiarazione durante l’introduzione della canzone.

La canzone è stata prodotta da Edgar Parreira, vincitore di un Grammy Award e di un Latin-Grammy, insieme ad AC e allo stesso Camilo, che ha rivelato di aver scritto “pensando alla voce” del suo partner.

“Lavorare con Selena Gomez è un grande onore. Fin dall’inizio,”999′ È stato scritto pensando al suono della sua voce e non esisterebbe se non fosse stato creato sognando questa collaborazione”, ha dichiarato il Medellin, artista colombiano, considerato uno dei massimi esponenti della nuova musica pop della sua generazione.

“Sono così entusiasta dell’opportunità che è, per me e il mio progetto, una canzone preziosa come questa, con un artista che rispetto e seguo da molto tempo”, ha detto Camilo.

Da parte sua, il video, girato a Los Angeles (California), presenta il duo in un ambiente “visivamente naturale”, che corrisponde allo “stile semplice e organico” della canzone, secondo la dichiarazione.

Produzione audiovisiva diretta da Sophie Muller.

“Le esibizioni di Selena e Camilo sono senza tempo e naturali, mostrano una vera connessione nell’interpretazione dei testi, accompagnate da un’ambientazione naturale e sognante”, descrive il comunicato stampa.

Prima del film999 pollici Arriva dopo che Selena ha ricevuto il plauso unanime per il suo tanto atteso ritorno alla musica latina.

Il primo EP in spagnolo,”ispirazioneRilasciato all’inizio di quest’anno, la raccolta di 7 tracce include collaborazioni con il “fenomeno” urbano Rauw Alejandro e l’artista urbano Myke Towers, tra gli altri.

Selena Gomez, che ha iniziato la sua carriera di attrice all’età di 10 anni con il ruolo di supporto di Gianna nella serie TV per bambini”Barney e amiciHa ottenuto un enorme successo come cantante.

“Mi manchi mi amiLa prima canzone del suo famoso album,raroQuesto è un momento storico per il cantante, raggiungendo il numero uno nella classifica Hot 100 di Billboard.

darle il benvenuto New York Times Come artista che “scrive canzoni anche quando non ci prova”, Camilo, da parte sua, ha oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni su tutte le piattaforme digitali di tutto il mondo.

Oggi entrambi mostrano il loro rapporto con “999Tramite Interscope Records, la piattaforma di streaming multigenere che fa parte del gruppo Universal Music. (E)