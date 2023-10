A 14 anni vende i suoi prodotti artigianali per realizzare il suo sogno di viaggiare in Italia con i suoi compagni di classe.

Ticiano Herrera con la mamma Monica, il papà Diego e Benito, il gatto

In tre anni, Tiziano Herrera Vuole essere in Italia con i suoi compagni di classe della Scuola Bilingue Dante Alighieri di Carlos Paz, Cordoba. Viaggio di laurea. Per raccogliere fondi e soddisfare questo desiderio, ha creato una fantastica attività di accessori in ceramica, che ha progettato, modellato e dipinto lui stesso.

“Ho tanta voglia di conoscere l’Italia, amo la sua cultura, e sarà incredibile fare questo viaggio con tutti i miei colleghi. Immagino di visitare tutti i luoghi, le attività commerciali, i palazzi antichi, perché amo la storia e tutto ciò che è antico affascina me”, dice il ragazzo, che è al terzo anno della scuola di specializzazione in economia, motivo per cui insieme alla sua famiglia e ai suoi compagni di studi sta cercando un modo per risparmiare per raggiungere l’obiettivo.

“L’idea di questa impresa è nata nella nostra famiglia circa un anno fa.“, una ragazza composta da mamma, nonna, TG e me”, spiega ulteriormente il padre del ragazzo, Diego: “Ha sempre avuto talento con le mani, amava la bella ceramica e ha iniziato a modellare. Riempie la casa di giocattoli, animali e frutti che produce. Quest’anno, dopo diversi incontri a scuola – dove si insegna in italiano – e la tradizione che il gruppo vada in Italia alla sesta classe, si dice che la raccolta fondi sia iniziata qualche anno fa. Da parte nostra, abbiamo deciso di iniziare subito a collaborare tramite la vendita di beni e in altri modi. E abbiamo suggerito alla DC di iniziare a fare le piccole cose che vuole fare, mostrarle alle reti e vedere se vendono. “L’idea gli è davvero piaciuta e ha iniziato a venderli.”

È così che è nato Avanti BenitoUn negozio virtuale di accessori disegnati a mano ispirati al gatto domestico.

A 14 anni ha una bella attività di accessori in ceramica (@veni_benito)

Tiziano iniziò a fare il modello Anelli, portachiavi, calamite, pendenti con motivi diversi (Fiori, Frutta, Mates, Coppa del Mondo…) e i suoi genitori hanno aperto l’account @veni_benito per mostrare i prodotti artigianali in modo che possa realizzare i suoi sogni.

“Mi piacerebbe vedere Venezia, fare un giro in gondola ad ogni angolo, andare all’antiquariato e comprare cose che non vengono qui”, dice entusiasta, pensando a quello che verrà. Assicura che il suo talento come modella non è nuovo: “Lavoro con la ceramica fredda da un po’. Adoro creare cose in miniatura, ma quest’anno ho iniziato a farlo per iniziare a trarne dei benefici, ovvero il viaggio esplorativo. Ho deciso di vendere quello che stavo facendo per viaggiare in Italia per il mio progetto del sesto anno”, dice.

Riguardo all’idea, suo padre aggiunge: “Abbiamo iniziato ad aiutarlo nella sensibilizzazione, nella gestione delle reti e nel rendere disponibile il nostro telefono. È stato incredibile! Ha iniziato a vendere e la gente gli dava un buon feedback per quello che stava facendo. “Ha avuto un grande impatto sulla provincia.”

Con orgoglio, Diego assicura: “Tutti in famiglia sono molto emozionati e cercano di calarsi in questa situazione, prestando attenzione, perché lui è ancora a scuola, pieno di studi, ma trova il tempo per fare i mestieri che gli vengono richiesti. . “

da Gli ordini iniziarono ad arrivare, Diciano li ha riuniti e ha stilato un elenco di “cosa mi chiedono”.

Bellissimi accessori in ceramica di Ticiano (@veni_benito).

Il numero di messaggi ricevuti include saluti e congratulazioni. “Molti scrivono per essere cool e molti si offrono di collaborare in altri modi. La verità è che la sensazione che provi non ha prezzo. Sono molto orgoglioso di mio figlioSi prende il tempo per leggere ogni messaggio e risponde.

Una famiglia di Carlos Paz, cittadina a 30 chilometri da Córdoba, divide la propria vita tra le due città. “Noi (mamma e papà) lavoriamo a Córdoba e lui va a scuola a Carlos Paz”, ha detto l’uomo, descrivendolo: “È un ragazzo molto socievole, ha un bel gruppo di amici, è molto studioso. Va bene a scuola E lo lasciamo sempre creare altre attività: dall’artigianato ai corsi di taekwondo, si allena in un’accademia. Studia anche inglese. “Vuole imparare.”

“Inoltre, ho seguito un corso di cucina. “Mi piace cucinare.”, il ragazzo dice grazie a tutti coloro che lo aiutano. “Voglio che le persone che possono sostenere questi sforzi abbiano sempre una bella storia o qualcosa che li spinga a farlo”, conclude.

“È un altro membro della famiglia, il fratello di Tiziano, come gli dico sempre”, dice la madre del ragazzo, Monica, del gatto che dà il nome all’impresa del figlio.

“Molto peloso”, chiarisce Benito. È arrivato in città 4 anni fa. Quando Diego ha deciso di fare una sorpresa a sua moglie.

“Fino a quel momento, sebbene avessi sempre amato moltissimo i gatti, scappavano, ed era un dolore insopportabile quando venivano uccisi, tanto che, temendo che accadesse di nuovo, pensavo che quando fosse venuto, avrei dovuto tenerlo con una corda perché non scappasse, ma mi è dispiaciuto molto, perché a volte lo legavo per il suo bene”, ricorda con rammarico.

Benito (@benito_thecat_ok)

Ma un giorno scopre che esiste un modo per evitarlo e restare nella cuccia. “L’ho mandato a castrare, che è quello che mi hanno consigliato, e non se n’è mai andato. Quindi vive felicemente a casa, non va da nessuna parte, viviamo fotografandolo, fa sempre qualcosa, è anche bello.

Dopo diverse foto, Diego ha deciso di creare l’account @benito_thecat_ok per mostrare le imprese del peloso membro della casa.

“Fa sempre qualcosa e sembra essere in posa. Ma anche, Ecco come dovrebbe parlare un gatto: “Chiede dell’acqua, chiede di aprire la porta, si capisce meglio”, dice la donna.

Grazie alla relazione di Ticiano con il gattino, i follower di entrambi gli account hanno ipotizzato che il suo nome dovesse essere il nome dell’impresa.