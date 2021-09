A causa della pandemia, le Free Fire World Series 2021 sono state cancellate a novembre

Editoriale: Gli sport / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum

In un recente comunicato stampa, Garena ha dovuto annunciare con totale delusione che non terrà la prossima Free Fire World Series (FFWS) che era prevista per novembre di quest’anno e si dice che si svolgerà in Messico.

Il motivo di questa cancellazione è dovuto alla pandemia e forse alla terza ondata di casi di COVID-19 che ha colpito il Messico e altri paesi dell’America Latina. La priorità di Garena è il benessere di chi si occupa di cibo per cibo. Hanno considerato tutte le opzioni, ma nessuna è riuscita a mantenere la salute e la sicurezza di una comunità fuoco libero.

L’obiettivo principale di ospitare un evento come questo era quello di dare ai fan uno spazio per celebrare un torneo di eSports molto emozionante. Volevano un’esperienza offline divertente e sicura.

Garena ha approfittato della dichiarazione per ringraziare tutti i giocatori, i fan e i partner per il loro continuo supporto e sperare che in futuro tutti possano vivere in sicurezza un evento testa a testa.

La Free Fire World Series si tiene due volte l’anno ed è l’arena più competitiva per i giocatori fuoco libero. Ricorda che all’inizio di quest’anno, FFWS si è svolto con successo come evento offline a Singapore con la partecipazione di 18 squadre provenienti da tutto il mondo. La Phoenix Force thailandese ha preso il primo posto e si è portata a casa la parte del leone del montepremi di $ 2.000.000.

fuoco libero può essere abbassato iOS e Android. Continua questo link Per saperne di più sul gioco Garena.

