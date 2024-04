A che ora si giocherà la partita Universitario-Junior: a Barranquilla nella data 2 del Gruppo D della Copa Libertadores 2024

A che ora si giocherà la partita Universitario & Junior di Copa Libertadores?

Università dello Sport Visiterà Junior di Barranquilla All'Estadio Roberto Meléndez Metropolitan of History 2 del Gruppo D Coppa Libertadores 2024. IL “Tu sei la meringa” La squadra è arrivata motivata dopo aver battuto El de Quito 2-1 alla prima giornata e ora spera di segnare un gol in Colombia per imporsi come prima nella regione.

Quelli che guida Fabiano Bustos Sono arrivati ​​in un momento fantastico e finora sono imbattuti quest'anno. Nel torneo locale, dove sono al secondo posto con 24 punti, hanno ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi in 10 partite, mentre nel torneo internazionale hanno ottenuto tutti e tre i punti nell'unico incontro affrontato.

Nell'ultima partita, ha battuto l'Alianza Atlético 1-0 all'Estadio Monumental, partita in cui ha fatto riposare alcuni giocatori chiave come Edison Flores, Martin Perez Guedes E Aldo Corzodando l'opportunità a giocatori meno comuni, come Yuriel Celi o Piero Guzmán, di arrivare con la squadra più a loro agio.

L'Universitario batte 2-1 l'LDU Quito nel primo appuntamento del torneo di Copa Libertadores 2024

Un'altra buona notizia 'generoso' è che si stanno riprendendo Alex Valera E Orazio Calcaterrache non erano davanti a “Re di CoppePer un rigore dell'anno scorso, derivante da una rissa con i giocatori del Corinthians dopo l'uscita dalla Copa Sudamericana. E chi resta impiccato è lui Mattia Di BenedettoChi ha ricevuto tre date di punizione, quindi il suo posto in difesa rimarrà occupato Marco Saraviache nonostante la mancanza di continuità, ha fornito una prestazione impressionante alla sua prima apparizione in coppa.

Da parte sua, Junior di Barranquilla ha colto la sorpresa al primo appuntamento vincendo 3-1 Botafogo in Brasile. Tuttavia, la loro posizione nel campionato colombiano non è buona, dato che sono al settimo posto con 24 punti, 8 punti dietro la capolista Atletico Bucaramanga, e lo scorso fine settimana sono stati sconfitti 4-1 dall'America de Cali.

Junior ha battuto il Botafogo 3-1 alla sua prima apparizione da ospite nella Copa Libertadores del 2024 – Crediti AFP

Lui Martedì 8 aprile alle 21:00, ora peruviana, si svolgerà lo scontro tra l'Universitario e lo Junior de Barranquilla.. Coloro che sono all'estero e vogliono osservare la partita devono tenere presente che Colombia, Ecuador e Stati Uniti (Miami) hanno lo stesso periodo del Perù, quindi il duello si svolgerà nello stesso momento. Da parte sua, in Bolivia e Venezuela si terrà alle 22:00, mentre in Argentina, Brasile, Cile e Uruguay si terrà alle 23:00. Allo stesso modo, in Messico saranno le 20:00 e in Spagna alle 4:00 di mercoledì 9 aprile.

Università dello Sport E junior Si sono affrontati quattro volte in partite ufficiali, il che si traduce in un record molto positivo per i colombiani, che non hanno mai perso contro la Colombia.generoso'.

La prima volta che si videro fu nella fase a gironi Coppa Libertadores 2000, Barranquilla vinse 1-0 in entrambe le gare. Haider Palacio ha segnato l'unico gol a Lima, mentre Francisco Mosquera ha segnato in Colombia.

L'anno prossimo, “Tu sei la meringa” E '“Corameros” Si sono affrontati di nuovo nella principale competizione per club della CONMEBOL. Allo Stadio Monumentale l'Ate inizia a vincere tantissimo SergioShishu“IbarraMa Luis Zuleta e Orlando Ballesteros hanno ribaltato la situazione e hanno dichiarato il punteggio finale di 2-1 a favore della visita. Più tardi, nel metropolita Roberto Melendez, li ha poi fatti fuori Roberto Chall Pareggiano 1-1 e Oscar Restrepo porta comunque in vantaggio i locali Paolo Maldonado Equivalente ad una visita.