A che ora verrà lanciata l’espansione “Vessel of Hatred” di Diablo 4? Queste sono tutte le tabelle ordinate per paese: Diablo 4 – Ship of Hate

Mancano solo pochi giorni al momento di poter godere della nuova espansione che ci offre Diablo IV Su tutte le piattaforme chiama Odio la nave. Quindi, se stai pensando di acquistarlo o hai già prenotato ma vuoi sapere quando potrai fruirlo, te lo faremo sapere A che ora verrà rilasciato In tutto il mondo.

Data e ora di rilascio di Ship of Hate in Diablo 4



Il precaricamento dell’espansione è ora disponibile.

La Nave dell’Odio uscirà prossimamente 8 ottobre alle 01:00 in SpagnaQuindi, se vuoi sapere quando potrai goderti l’espansione nel tuo paese, ti lasciamo nell’immagine sopra tutti gli orari classificati. D’altra parte ti ricordo che, come per gli altri titoli, Possiamo precaricare Da questo per installarlo e poterlo eseguire una volta sbloccato.

Su quali piattaforme è disponibile l’espansione Il Vascello dell’Odio?





Come nel gioco base, possiamo goderci questa espansione in entrambi computer Tramite Steam o Battle.net come in PlayStation E Xbox. Per quanto riguarda le versioni prenotabili, vi lasciamo qui una guida in modo che possiate confrontarle se pensate di acquistarle in futuro.

Nei giochi 3D | L’espansione di Diablo 4 è un vantaggio per i fan del suo mondo dark fantasy, ma nella sua forma migliore vacilla. Analisi della nave dell’odio

Nei giochi 3D | Puoi cambiare classe in Diablo 4?