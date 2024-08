A Diablo 4 manca il suo nemico più iconico, ma Blizzard non si è dimenticata di lui. Ci sono ancora possibilità di vedere Diablo nel gioco di ruolo d’azione – Diablo IV

È con noi da più di un anno, quindi ci sono tanti giocatori che hanno finito la stagione Diablo IV Negli ultimi mesi. In effetti, la società ne è ancora dipendente Gioco di ruolo d’azione Da Blizzard per i contenuti rilasciati tramite essa Stagioni; Tutto questo, ovviamente, non tiene conto delle novità che arriveranno con la futura espansione Odio la nave. Ma nel titolo c’è ancora una questione irrisolta: Dov’è Diablo, il famoso boss della saga?

Diablo si è affermato come presidente La fine del primo titolo della serie ed è apparsa in Diablo2 E Diablo 3 Come uno dei tanti boss in ogni prova. Ma Non c’è traccia di lui nell’ultimo gioco di Diablo IV; il motivo dexerto Ha approfittato dei festeggiamenti della Gamescom 2024 per chiedere al direttore di produzione Tiffany K. Wat dei piani di Blizzard con il personaggio. Sebbene il professionista non abbia condiviso dati specifici, chiarisce che gli sviluppatori Non hanno dimenticato il loro illustre nemico.

“Diablo è un franchise così amato che ora abbiamo l’opportunità di esplorare diverse parti del gioco tradizioni Dal santuario. Ci sono molti modi diversi in cui Possiamo concentrarci sui mali fondamentali [grupo conformado por los tres personajes más poderosos de los Grandes Males: Diablo, Mephisto y Baal]Watt spiega nel discorso: “Non importa cosa succede, I mali fondamentali ritorneranno sempre In un certo senso, si tratta di poter esplorare come ciò accade in questo gioco. Abbiamo il consiglio e spero che potremo continuare a svilupparlo mentre cerchiamo di riportare in vita i mali fondamentali”.

La quinta stagione di Diablo IV è iniziata con un sacco di bug

Nel frattempo, la community continua a godersi l’ARPG di Blizzard durante il finale della quinta stagione. Tuttavia, ha portato con sé questo pacchetto di contenuti Un sacco di errori Il che non è passato inosservato ai fan di Diablo IV. Parliamo di quasi incidenti Scambia l’etere delle legioni infernali con l’oro le cose che hanno causato Ups di un livello senza precedenti E Sfruttare per duplicare oggetti .

