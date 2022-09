A due mesi dalla finale dei Mondiali, Spagna e Italia per il bronzo europeo

Spagna e Italia Termina la loro lunga serie estiva con la contesa questo sabato (18:00). Terzo posto agli Europei Maschili Dopo aver guardato le facce Finale del Campionato del Mondo e Semifinale della World League.

Non era la fine dell’estate che nessuna delle due squadre aveva sperato, ma il bronzo era in lizza per i padroni di casa che hanno perso nelle semifinali europee. La Croazia e i campioni in carica dell’Ungheria si daranno battaglia per l’oro (20:30).

La Spagna ha inferto un duro colpo alla vittoria estiva Medaglia d’oro ai Mondiali successo eLa finale contro l’Italia è stata decisa ai rigori dalla parata di Edu Lorio su Giacomo Canella (15–14).. Anche la Spagna ha vinto il primo turno.

Un mese dopo, Italia e Spagna si sono incrociate di nuovo, in questo caso Semifinali della World League. E’ stata la ‘Vendetta’ con l’italiano che ha vinto 9-8 È stato un precursore dell’oro transalpino, con la squadra spagnola che ha vinto il bronzo.

Gli Europei chiudono questa intensa estate. Il 10-8 sconfitta in semifinale contro l’Ungheria Ad Atlanta ’96, il record della Spagna che include tre titoli mondiali e un oro olimpico li ha lasciati fuori dai giochi per il loro primo oro europeo.

Il Il capitano della Spagna Felipe PeronVoltando pagina sulla sconfitta: “Con l’oro in Coppa del Mondo e il bronzo in World League, ora dobbiamo lottare per il bronzo europeo e lo stiamo cercando”.

Il L’allenatore David Martin“Dobbiamo recuperare i giocatori emotivamente e fisicamente perché l’estate è così lunga e si stancano molto”, ammette, ma “sarebbe bello vincere una medaglia qui”.