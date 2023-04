A Florencio Varela, Victoria Tolosa Paz ha aperto uno spazio per l’educazione della prima infanzia (EPI) e ha consegnato attrezzature e macchinari

Il ministro dello sviluppo sociale della nazione, Victoria Tolosa Paz, ha guidato i lavori Il lancio del nuovo Spazio per la prima infanzia e giardino municipale n. 8, nel quartiere Inveco di Florencio Varela a Buenos Aires, dove ha anche consegnato Attrezzature per centri di integrazione comunitaria, macchinari e strumenti per imprenditori locali.

Galleria di strumenti forniti attraverso il programma Banco de Máquinas, Herramientas y Materiales.

Accompagnato dal sindaco Andres Watson, il ministro Tolosa Paz ha visitato le nuove strutture dell’EPI e il Parco municipale n. 8, dove parteciperanno 240 bambini e bambine, dai 45 giorni ai 4 anni. Questa istituzione ha l’infrastruttura adeguata per Sviluppare attività educative e ricreativeda educatori professionali e badanti.

A questo proposito, il ministro Victoria Tolosa Paz ha evidenziato la “tremenda decisione presa dal presidente Alberto Fernandez, con” Mettere i bambini al primo posto su tutto il territorio nazionale“.

“Stiamo facendo quello che abbiamo detto di fare, con questo piano sviluppato dal governo nazionale, chiamato PRINI 1, che abbiamo Ha realizzato 200 lavori di questo tipo in tutti i governatorati. Oggi rinnoviamo anche il nostro impegno a continuare a lavorare con il comune di Florencio Varela, una città che lavora molto e dovrebbe avere un’infrastruttura governativa di questa qualità”.

Da parte sua, Watson ha apprezzato l’importanza di un nuovo spazio giardino municipale, che ha lavorato per molti anni nella costruzione di una comunità di sviluppo.

“IL La comunità è molto felice Per questo grande investimento del governo nazionale che ha deciso Scommettono sull’infanzia e sullo sviluppo di ciascuno dei nostri ragazzi e ragazze Nei quartieri ”, ha rassicurato il capo della società Florencio Varela.

Va notato che il lavoro è stato sviluppato nell’ambito del National Early Childhood Plan Support Program e ha richiesto un investimento di 94 milioni di pesos da parte dello Stato. Banca interamericana di sviluppo (IDB).

Pertanto, la provincia di Buenos Aires aggiunge nuovi dispositivi di protezione individuale destinati Cura completa, contenimento e stimolazione di ragazze e ragazziin modo che possano crescere e svilupparsi nei loro quartieri, mentre le loro famiglie lavorano o studiano.

All’evento hanno partecipato anche il deputato nazionale Julio Pereira, il ministro per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia della nazione, Gabriel Lerner; e il Sottosegretario SENAF per la Prima Infanzia Nicholas Falcone, tra le altre autorità comunali.

Socialmente produttivo e rafforzamento della comunità

Dopo l’inaugurazione dell’EPI e del Giardino Comunale, il ministro Tolosa Paz si è recato con le autorità locali nella proprietà dell’ex comune di Agva, conducendo Consegna di oggetti di lavoro a 35 imprenditori locali, per un valore di 16 milioni di pesos, nell’ambito del programma Banca macchinari, strumenti e materiali attuato dal Fondo nazionale per lo sviluppo sociale in tutto il paese.

Inoltre, il ministro ha fatto Consegna di attrezzature per il rafforzamento per i Centri di integrazione comunitaria (CIC) nei quartieri Presidente Avellaneda e Los Tronquitos, con sovvenzioni Forniture da Embrace Argentina a 300 famiglie che si trovano in una situazione di debolezza sociale.

Il Ministro, insieme al sindaco e alle autorità locali, consegna forniture nell’ambito del programma Embrace Argentina.

Ha partecipato la Sig.ra Michaela Ferraro, Segretario per l’Approccio Integrato presso il Ministero dello Sviluppo Sociale della Nazione. Direttore Nazionale Espressione Sociale Produttiva, Natalia Menoldi; il Direttore Nazionale dello Sviluppo Umano, Paola Rizano; e l’ex deputato nazionale Carlos Cunkel.