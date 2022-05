A Le Mans continua il MotoGP European Tour

I Mondiali giocheranno la sua settima gara in calendario, con l’attuale campione locale Fabio Quartararo che arriverà come leader della classifica generale, con un leggero vantaggio sullo spagnolo Alex Espargaro.

Intanto, nelle classi di apertura, si svolgerà un’intensa battaglia per l’avanguardia nell’emblematico circuito di Le Mans tra Vietti e Ogura in Moto2 e García e Foggia in Moto3.

Su suggerimento del meraviglioso Star+, con le classifiche del sabato della MotoGP, vale la pena evidenziare nell’anteprima di domenica le gare delle classi MotoE, Moto3 e Moto2, a cui parteciperà l’attore argentino Gabriel Rodrigo. Responsabile per la trasmissione, dal vivo Stella + & ESPNGli specialisti saranno Gustavo Morea, Martin Oroti e Matias Sanchez.

venerdì 13

MotoGP – Gran Premio di Francia – Esercizio 1

03:25 ARG/URU

02:25 Paul / Chi / Bar / Vieni

01:25 kol / unità monetaria / per

stella +

MotoE – Gran Premio di Francia – Esercizio n. 2

07:35 ARG/URU

06:35 Paul / Chi / Bar / Vieni

05:35 kol / unità monetaria / per

stella +

MotoGP – Gran Premio di Francia – Qualifiche

11:50 ARG/URU

10:55 Paul / Chi / Bar / Vieni

09:50 kol / unità monetaria / per

stella +

Sabato 14

MotoGP – Gran Premio di Francia – Qualifiche

09:00 ARG Stella + & ESPN3

09:00 URU

08:00 Paul / Chi / Bar / Vieni

07:00 kol / unità monetaria / per

Stella + & ESPN2

MotoGP – Gran Premio di Francia – Gara #1

11:25 ARG/URU

10:25 Paolo / Chi / Bar / Vin

09:25 kol / unità monetaria / per

stella +

domenica 15

MotoGP – Gran Premio di Francia – Corse

05:45 ARG/URU

04:45 pol/chi/par/vieni

03:45 kol / unità monetaria / per

Stella + & ESPN2

MotoGP – Gran Premio di Francia – Gara #2

10:30 ARG/URU

09:30 Paolo / Chi / Bar / Vieni

08:30 kol / unità monetaria / per

stella +