A marzo arriva una nuova serie Marvel, che promette di lanciare Oscar Isaac tra allucinazioni e incubi.

Pieno di allucinazioni, mancanza di sonno, arrivano fatti discutibili Primo trailer di Moon Knight, che rivela anche Disney+, data di uscita: 30 marzoIn poco più di due mesi. In lui vediamo chiaramente l’abito del misterioso protagonista, molto fedele ai fumetti, e Oscar Isaac come tutto il centro dell’azione.

Era Moon Night, o Caballero Luna, come era conosciuto nei fumetti spagnoli Varie incarnazioni e versioni, da un cupo semidio egiziano a un ranger urbano chiaramente ispirato a Batman. Quello che la nuova serie Disney+ ci presenta è Marc Spector come vittima di un disturbo di disintegrazione della personalità, che lo porterà a ritrovarsi nel mezzo di una guerra che coinvolge gli dei egizi.

luna e luna

Tra i nomi più famosi che accompagnano Oscar Isaac, recentemente da Quote “Duna” di Denis Villeneuve, è Ethan Hawke, che qui sfrutta il suo lato più fastidioso e sfuggente. Dà vita, quindi ti fa vedere quel progresso, Un leader di una setta cercherà di sfruttare il tumulto del mondo reale che Spector sta vivendo.

dietro la serie Jeremy Slater, creatore di “Umbrella Academy” e del fantastico adattamento televisivo de “L’esorcista”. Tra i registi di alcuni episodi ci sono gli in gamba Justin Benson e Aaron Moorhead, i registi di “Infinity” e alcuni episodi dell’ultimo “File 81” su Netflix.