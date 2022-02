A partire da oggi, GRID Legends può essere giocato per dieci ore con EA Play e Xbox Game Pass Ultimate

Da venerdì potremo iniziare a guidare le auto Leggende della reteanche se alcuni non dovranno aspettare fino ad allora per provare il nuovo gioco di guida di Codemasters ed EA, in uscita oggi Prova gratuita per tutti gli abbonati a EA Play e Xbox Game Pass Ultimate.

Coloro che si iscrivono a uno di questi servizi potranno giocare a tutti i contenuti di gioco a partire da oggi per dieci ore. Nel caso del servizio Microsoft, è perché EA Play fa parte dell’abbonamento, quindi hai già un buon piano per questo pomeriggio e quindi inizia a stupirti fino al lancio ufficiale.

Inoltre, coloro che si iscrivono EA Play Pro Avrai accesso a Tutti i contenuti della Deluxe Edition senza limite di tempo. Ovviamente, prima di salire su una di queste auto e partecipare alle loro emozionanti gare, puoi controllare quali sono Requisiti minimi e consigliati Se scegli la versione PC.

Su Leggende della rete Entrerai completamente in una competizione automobilistica frenetica con Crea la tua storiaeventi e persino una modalità multiplayer in cui possono incontrarsi fino a 21 persone contemporaneamente. Tutto questo quando sarà in vendita 25 febbraio Per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.