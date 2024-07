A questo prezzo, l’iPad Pro con processore M2 è uno dei migliori modelli che puoi acquistare

Se state cercando un iPad Pro con molta potenza, il modello con M2 è la migliore raccomandazione

L’iPad Pro lanciato nel 2022 ha un grande schermo e potenza grazie al processore M2

Apple ha una vasta gamma di modelli all’interno della sua gamma di iPad. Da un lato, dispone di modelli per coloro che vogliono che il proprio iPad consumi contenuti multimediali o social network, ma dall’altro Dispone di modelli personalizzati per gli utenti che desiderano utilizzarlo in modo più professionale e persino utilizzarlo come PC complementare a un Mac..

Tra questi modelli iPadProche è stato aggiornato di recente e potrebbe causare ciò Il suo prezzo scende nella sua versione con M2 E puoi acquistarlo ad un prezzo molto più conveniente. È l’iPad perfetto se desideri un dispositivo che integri il tuo Mac e possa utilizzarlo come computer. Buon schermo e grande potenza per il processore M2.

Apple non vende più l’iPad Pro con il processore M2Tuttavia Amazon lo fa e a prezzi molto interessanti. Il modello specifico che consiglio è Spazio di archiviazione 128 GBChe di solito sono meno di 1000 euro. 900 euro o anche menoÈ un ottimo prezzo per un dispositivo con queste funzionalità che è relativamente nuovo.

Se vuoi diventare un professionista, ti consiglio questo iPad

Lui iPad Pro con processore M2 Ti durerà molti altri anni. In effetti, conosco diverse persone che li hanno ancora Modello 2018. Quindi puoi farti un’idea della longevità dell’iPad Pro con il processore M2 lanciato due anni fa.

Questo iPadPro Si distingue per il suo design sorprendente, ma anche per la sua interfaccia in cui troviamo un Display a retina liquida Che fornisce una risoluzione di 2388 x 1668 pixel e una densità di 264 ppi. Include Tecnologia ProMotion con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz È compatibile con HDR10 e DolbyVision. Lo schermo raggiunge La luminosità massima è di 600 nit e supporta la gamma di colori P3, garantendo colori brillanti e accurati. Inoltre, include Tecnologia True Tone Regola il bilanciamento del bianco e il rivestimento antiriflesso per una migliore visibilità in diverse condizioni di illuminazione.

L’interno è Processore M2, un mostro che vanta prestazioni superiori grazie alla sua architettura avanzata. M2 include a CPU a 8 core e GPU a 10 coreCiò fornisce un miglioramento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Inoltre, ha Motore neurale a 16 core Che può eseguire fino a 15,8 trilioni di operazioni al secondo, migliorando notevolmente le capacità di apprendimento automatico e di attività di intelligenza artificiale. Lui Chip M2 Supporta inoltre fino a 16 GB di memoria unificata, consentendo un funzionamento più efficiente e veloce delle applicazioni professionali e multitasking.

Lui iPad Pro da 11 pollici con processore M2 Con il processore M2 include molte funzionalità eccezionali. supporta Wi-Fi 6E e 5G Per connessioni veloci e stabili, ha Porta USB-C Con il supporto Thunderbolt/USB 4 è possibile trasferire dati a velocità fino a 40 Gbps. IL Fotocamera posteriore da 12 MP e registrazione ultra grandangolare 4K da 10 MPMentre Fotocamera frontale TrueDepth da 12 megapixel, supporta Face ID. Compatibile con Matita Apple di seconda generazione E il Tastiera magicaanche lei lo ha fatto Quattro altoparlanti per audio stereo E cinque microfoni di qualità da studio, che migliorano l’esperienza di chiamata audio e video.

Come vedi, Ho molti motivi per consigliare l’iPad Pro con M2 Lanciato nel 2022, è una delle migliori opzioni se stai cercando un modello potente, con un buon schermo, che duri a lungo e possa sostituire il tuo Mac.

