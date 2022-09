A16 Bionic è il nuovo chipset dell’azienda di Cupertina #AppleEvent

Solo poche ore fa Abbiamo assistito a un nuovo evento per Apple, in cui abbiamo finalmente assistito alla nuova generazione di iPhone. E mentre iPhone 14 e 14 Plus hanno mantenuto lo stesso processore A15 Bionic dell’anno scorso, il nuovo iPhone 14 Pro S iPhone 14 Pro Max Ottieni più potenza con il nuovo Apple A16 Bionic.

il nuovo Fette Per telefoni cellulari Apple È ancora più piccolo con una litografia a 5-4 nm. Allo stesso modo, il SoC ha una quantità significativa di 16 miliardi di transistor.

Se cerchiamo in un file CPU, il nuovo A16 Bionic include 6 core (con una distribuzione di 2+4), che si dividono in 2 core ad alte prestazioni e 4 core a risparmio energetico. Come al solito, Apple non fornisce ulteriori dettagli come frequenze o cache, ma li vedremo sicuramente più avanti con i primi Standard.

Secondo Cupertina, Il nuovo processore è fino al 40% più potente Un vicino concorrente di Android. Come Se confronti le stesse prestazioni del processore, Apple ne consuma solo un terzo, essendo più efficiente dal punto di vista energetico. E se confronti la A15 con la nuova A16, quest’ultima Consuma il 20% di energia in meno.

Migliorato anche il motore neurale dedicato all’IA Sull’Apple A16 Bionic. Ricordiamo che il modello dell’anno scorso è stato in grado di eseguire 15,8 trilioni di operazioni al secondo, mentre Quest’anno sale a 17 trilioni di operazioni al secondo.

Se parliamo di GPU, A16 Bionic include 5 core Con frequenze non rilevate nell’evento. uniformemente, Aumento del 50% della larghezza di banda della memoria Rispetto alla precedente A15 Bionic.

per questa generazione Anche il motore di rendering è stato perfezionato. Consenti frequenza di aggiornamento di 1 Hz, controllo Always On Display, gestione della luminosità massima di 2.000 nit e smoothing avanzato per l’animazione dinamica interattiva dell’isola.

anche Il tuo ISP o Processore del segnale di immagine è stato aggiornato Nel nuovo SoC Apple. Questo microchip (ISP) funziona con CPU, GPU e Neural Engine Capace di elaborare fino a 4 trilioni di operazioni per immagine.

Non dimenticare che questo nuovo SoC sarà disponibile solo nella versione Pro del nuovo iPhone. Questo è l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max.

Cosa ne pensate della nuova gamma di nanoprocessori mostrata all’evento Apple?