Aaron Greenberg accende le aspettative per l’evento Xbox e Bethesda

Proprio ieri ci ha parlato di una teoria in circolazione nelle community Xbox. Si tratta di un video diffuso dall’account ufficiale del brand in cui ha ripercorso alcuni dei momenti più belli della sua storia. In questa breve clip di pochi secondi, Ricordi Hideo Kojima?che ovviamente ha lanciato l’allarme per chi come noi ha fame di novità.

La verità è che Aaron Greenberg è lo stesso ora Ha iniziato ad accendere un fuoco. È vero che questo ragazzo di solito lo fa e talvolta anche di più, ma è anche vero che ha molto materiale per fare qualcosa che è all’altezza delle aspettative che ci siamo posti in azienda.

L’Xbox & Bethesda Show per il 2022

Il suo tweet fa riferimento al suddetto video compilation in cui è venuta alla luce la teoria di Kojima. Ma ora Greenberg aggiunge una nuova sfumatura. Ovvero che il direttore del marketing del dipartimento lascia cadere quanto segue:

Diciamo che dopo il nostro spettacolo del 12 giugno ne abbiamo avuto uno di quelli dire Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass…

Supponiamo che dopo il nostro spettacolo del 12 giugno ne abbiamo uno di quelli che dicono Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass!? 😂 https://t.co/fD6JJ5UKcp – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 5 giugno 2022

Ovviamente, le persone hanno teorizzato di nuovo con Kojima, ma hanno anche immaginato che una delle persone menzionate nella suddetta clip apparisse sul palco.