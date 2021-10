Aaron Greenberg ha già giocato alla campagna di Halo Infinite e il suo sorriso è ancora vivo

Sì, sappiamo che la sola lettura del titolo ti fa effettivamente invidia, ma vediamo, non possiamo lamentarci dopo un altro fine settimana di ottimi test tecnici di Halo Infinite. Ma mentre stavamo giocando a Big Team Battle, abbiamo agganciato il maiale per cercare di rapirlo e abbiamo portato la bandiera nel nostro territorio, e sicuramente molti di voi stavano pensando: “Se questo fosse solo un test multiplayer, non ho nemmeno voglio che immaginiate come ha funzionato. Vedrete la campagna”. Infatti ci abbiamo pensato anche noi.

Ma chi non dovrebbe pensarci è Aaron Greenberg – beh, lui e centinaia di persone su Xbox che hanno guardato la campagna – perché come abbiamo potuto leggere su Twitter, lo scorso venerdì 1 ottobre, è stato in grado di testare un pezzo della modalità storia di Halo Infinite. Il risultato è che ha “sorriso” per tutto il fine settimana, non come qualcuno che ricorda una barzelletta, ma come qualcuno che sorride felice.

Lo stesso qui Benji, ha fatto una campagna venerdì e ha sorriso per tutto il fine settimana! – Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) 3 ottobre 2021

Le promesse infinite di Halo

Tutti i dubbi sollevati l’anno scorso con il gameplay della campagna iniziale sono completamente scomparsi dopo aver visto il punteggio multiplayer grafico del gioco, con frame rate fino a 120 fps e momenti 4K e 60 fps costanti su Xbox Series X. Senza con So, come ogni fan di Halo degno di nota, quello che vogliamo anche vedere è cosa hanno in serbo per noi le avventure di Master Chief, che dal 2015 si è perso con Halo 5 Guardians nelle sue vecchie avventure senza raccontarci una nuova.

Più di 5 anni di attesa che i tifosi hanno sopportato e sembra che almeno per giocare, non potranno criticare. Dobbiamo solo sapere se l’hype è giustificato e se il 343 mantiene ciò che ha promesso. Almeno in multiplayer sembrano essere su un’ottima strada.