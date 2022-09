Aaron Judge potrebbe vincere la Triple Crown? Ecco come stanno andando le cose finora

Dalla pausa All-Star, i discorsi su un potenziale vincitore della Triple Crown in questa stagione si sono concentrati sul prima base dei Cardinals, favorito per vincere il premio NL MVP, Paul Goldschmidt. Ma mentre entriamo nelle ultime settimane del tour regolare, è un battitore degli Yankees, Aaron giudiceche è nella posizione migliore per diventare l’undicesimo giocatore nella storia dell’AL/LN a guidare la sua lega per medie di battuta, fuoricampo e RBI (da quando il QI è diventato una statistica ufficiale nel 1920).