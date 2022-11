Aaron Paul (Breaking Bad) vuole cambiare il suo cognome

Aaron Paul sarà rinominato… Aaron Paul

Attualmente il suo cognome era in realtà Sturvetant

Aaron Paul e tutta la sua famiglia cambieranno il loro cognome. Attore e famiglia Fare domanda in Florida, USA Per cambiarne ufficialmente il nome. Secondo TMZ, Aaron Paul ha già Sturtevant come cognome, ma vogliono cambiarlo ufficialmente in Paul, perché è il nome che ha usato professionalmente per diversi decenni della sua carriera.

Il leggendario attore, che ha interpretato Jesse Pinkman in Breaking Back, ha ottenuto il sostegno della moglie Lauren, che vuole anche cambiare il nome del figlio – da Casper Emerson Paul a Ryden Caspian Paul -. Anche se il ragazzo era già soprannominato Paul, sembra che lo sia Non credevano nel nome del figlio. La famiglia, infatti, ha già iniziato a usare il nuovo nome sui social.

Pertanto, vogliono adattarsi al nome professionale di Aaron Paul e mostrare una visione “coerente” per la sua famiglia. Per quanto riguarda il figlio, sono stati costretti a dare un nome in ospedale e hanno scelto Casper Emerson, ma Alla fine si sono resi conto che non gli piaceva il nome. Ecco perché stanno anche pianificando di apportare questa modifica cambiando il cognome.